Zelensky va-t-il limoger Syrsky ? La pression monte à Kiev...

Les tensions au sein du commandement militaire ukrainien s'intensifient. Selon des sources du Financial Times, le président Volodymyr Zelensky envisage de démettre de ses fonctions le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrsky.

Aucune décision finale n'a encore été prise. Cependant, la démission inattendue du ministre de la Défense, Mykhailo Fedorov, et les manifestations dans plusieurs villes du pays ont alimenté les interrogations sur l'avenir de Syrsky.

Zelensky réunit les commandants

Selon le Financial Times, Zelensky prévoit de tenir une réunion avec des commandants militaires de haut rang les 18 et 19 juillet.

La réunion devrait porter sur la situation sur les principaux fronts, les capacités de défense de l'armée ukrainienne et les candidats potentiels pour remplacer Syrsky.

Les sources soulignent qu'un remplacement du commandant en chef ne pourrait avoir lieu qu'après s'être assuré que cette transition ne nuirait pas à la défense sur l'ensemble de la ligne de front.

La démission de Fedorov révèle le conflit

Le ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov, a été démis de ses fonctions dans le cadre d'un remaniement gouvernemental en juillet, après seulement six mois en poste.

Âgé de 35 ans, Fedorov était connu pour son rôle dans la numérisation des services publics ukrainiens, le développement des technologies de drones et l'introduction d'une gestion basée sur les données dans le système de défense.

Les sources du FT indiquent que Syrsky aurait fermement demandé à Zelensky de démettre Fedorov après un désaccord. Cependant, cette affirmation n'a pas été officiellement confirmée par l'administration présidentielle ukrainienne ou par Syrsky.

De quoi l'ancien ministre a-t-il accusé Syrsky ?

Après sa démission, Fedorov a accusé le commandant en chef d'entraver les réformes de l'armée, de ralentir l'introduction des technologies modernes et de provoquer des divisions au sein de la direction.

Il a affirmé que certaines initiatives visant à lutter contre la corruption, à moderniser le système d'achat et à utiliser massivement les drones n'avaient pas été soutenues par le commandement militaire. Le camp de Syrsky n'a pas répondu en détail à ces accusations.

Les observateurs qualifient ce conflit d'affrontement entre les jeunes réformateurs prônant une approche technologique et les partisans de la gestion militaire traditionnelle.

Des manifestations éclatent dans les villes ukrainiennes

Le limogeage de Fedorov a provoqué des manifestations à Kiev. Les manifestants ont soutenu l'ancien ministre, le qualifiant de l'un des principaux initiateurs des réformes dans le secteur de la défense.

Par la suite, les actions se sont étendues à Lviv et à d'autres villes. Certains manifestants ont exigé le retour de Fedorov ainsi que la démission de Syrsky.

De telles manifestations ouvertes contre le commandement militaire en temps de guerre sont rares en Ukraine. Il est rapporté que des militaires et des vétérans ont participé aux actions aux côtés des citoyens.

Quand le sort de Syrsky sera-t-il scellé ?

Pour l'instant, Zelensky n'a fait aucune déclaration officielle sur son intention de limoger Syrsky. Le rapport du Financial Times est basé sur des sources et la décision pourrait encore changer.

Un éventuel changement de commandant en chef intervient à un moment critique pour l'Ukraine. La nomination d'un nouveau chef pourrait non seulement apaiser la pression politique interne, mais aussi affecter la chaîne de commandement sur le front et la coopération avec les alliés occidentaux.

L'intrigue principale est désormais de savoir si Zelensky résoudra le conflit entre les deux hauts responsables en limogeant Syrsky, ou si le commandant en chef actuel restera à son poste.