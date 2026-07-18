Un robot humanoïde commence à enseigner dans une école américaine

Le district scolaire central de Salamanca, situé dans l'État de New York, aux États-Unis, intègre un robot humanoïde dans son processus éducatif, devenant ainsi l'un des premiers établissements du pays à le faire. Selon l'administration scolaire, le robot est équipé d'une intelligence artificielle. « Sally » nommé, commencera à travailler comme assistant enseignant pour les élèves du secondaire à partir de septembre 2026.

Il est rapporté que ce robot, d'une valeur de 57 000 dollars, est amené à l'école dans le cadre d'un projet pilote réalisé en collaboration avec Realbotix Corporation basée à Las Vegas.

« Sally » aura une apparence humaine avec des cheveux bruns et une peau en latex. Elle peut bouger ses mains et ses doigts, mais comme ses jambes ne sont pas articulées, elle ne peut pas se déplacer seule dans la classe.

Le directeur du district scolaire, le Dr Mark Beehler, souligne que si le projet est passionnant, il comporte également certaines responsabilités.

Selon lui, toute innovation dans le domaine de l'éducation suscite initialement des débats. Par le passé, certains s'opposaient déjà à l'introduction du courrier électronique ou d'Internet dans les écoles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient la prochaine étape du système éducatif et cette technologie est déjà utilisée dans de nombreuses écoles.

Dans un premier temps, « Sally » travaillera uniquement avec les élèves de 11e et 12e année de l'école secondaire de Salamanca. Le robot aidera les enseignants en participant aux cours de programmation, de robotique et d'intelligence artificielle.

L'administration scolaire a également annoncé qu'elle doterait le robot d'un accent typique de l'ouest de New York pour le rendre plus proche des élèves. La direction a plaisanté en affirmant qu'elle considérait cette voix comme tout à fait naturelle et neutre.

« Sally » sera utilisée dans les matières relevant du programme éducatif Woz Ed développé avec la participation du cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. Pour l'instant, elle ne servira que dans les cours de codage, de robotique et d'intelligence artificielle.

La direction de l'école a souligné que le robot ne remplacerait jamais les enseignants.

« Le robot éducatif de Realbotix ne remplacera jamais les enseignants, le personnel ou l'interaction humaine directe. Il servira uniquement d'outil pédagogique supplémentaire pour les éducateurs, aidant à accroître l'intérêt des élèves et à mieux assimiler le matériel de cours », indique la déclaration officielle.

De plus, le robot fonctionne sur un système d'intelligence artificielle fermé et hors ligne. Il ne donne pas de réponses toutes faites aux élèves, mais les encourage plutôt à penser de manière indépendante par le biais de questions et de suggestions, tout en les aidant à démontrer leur compréhension du sujet.

La direction de l'école note que « Sally » ne collecte aucune donnée personnelle, n'enregistre ni vidéo ni audio, et ne transmet aucune information à la société Realbotix.

Pour information, le modèle plus avancé de l'entreprise, F-Series coûte 125 000 dollars. Il peut se tenir debout tout seul sur deux jambes, mais a toujours besoin d'une plateforme à roulettes pour se déplacer.