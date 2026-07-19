Les astronomes font une découverte inattendue : l'astéroïde 1998 SH2 est en réalité une comète

Un événement majeur dans le monde de l'astronomie a bouleversé des années de certitudes. Découvert en 1998 et considéré jusqu'à présent comme un simple astéroïde, l'objet céleste 1998 SH2 s'est révélé être une comète. Selon une étude publiée dans la revue Nature Astronomy, cette découverte a été confirmée non seulement par des calculs mathématiques, mais aussi par des observations visuelles directes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'étude de cet objet a été déclenchée par un événement inattendu survenu en août 2025. À cette époque, le corps de 380 mètres s'était approché de la Terre à une distance de 0,02 unité astronomique. Les observations prévues via le complexe radar Goldstone aux États-Unis ont échoué en raison d'une erreur inattendue : l'objet n'a pas été trouvé aux coordonnées calculées. L'observatoire Wykrota-Centro de Estudos Astronómicos de Minas Gerais au Brésil a, quant à lui, noté que l'objet s'était considérablement écarté de son orbite.

De la prédiction mathématique à la confirmation visuelle

Les scientifiques ont déterminé que cette déviation dans le mouvement de l'objet ne pouvait s'expliquer que par une accélération non gravitationnelle. Ce phénomène est typique des comètes et résulte d'une force réactive causée par l'évaporation de la couche de glace (dégazage). Selon les calculs, l'objet émet 1,2 × 10^24 molécules de gaz par seconde, ce qui indique la présence de réserves de glace dans sa composition.

Bien qu'aucun signe d'activité n'ait été visible initialement, les plus grands télescopes du monde ont été mobilisés. Les images obtenues à l'aide du CFHT à Hawaï et du VLT (Very Large Telescope) au Chili ont révélé la formation d'une enveloppe de gaz et de poussière très ténue ainsi qu'une fine queue autour de 1998 SH2. Il a été déterminé que la capacité de « camouflage » de cette comète est liée à sa faible capacité de réflexion de la lumière (albédo) à sa surface.

Défense planétaire et nouveaux risques

Cette découverte est cruciale pour la stratégie de protection de la Terre contre les menaces spatiales. Les « comètes cachées » comme cet objet, désormais renommé P/1998 SH2, sont considérées comme plus dangereuses que les astéroïdes. En effet, leur orbite peut changer de direction de manière imprévisible sous l'effet de forces réactives, ce qui rend difficile le calcul de la probabilité d'une collision avec la Terre.

Actuellement, les scientifiques connaissent plus de 2000 astéroïdes proches de la Terre se déplaçant sur des orbites cométaires. Parmi eux, 285 mesurent plus de 140 mètres et sont classés comme potentiellement dangereux. Les nouvelles données suggèrent que beaucoup de ces objets pourraient en réalité être des comètes glacées. Cela impose de prendre en compte la structure poreuse de l'objet lors de la conception future de projets de déviation d'astéroïdes, tels que la mission DART.

En outre, cette étude pourrait modifier les théories sur l'origine des océans terrestres. Il est fort probable que de telles comètes cachées aient apporté de l'eau sur notre planète dans les temps anciens. À l'avenir, il est prévu de rechercher massivement ces « comètes sombres » à l'aide de l'observatoire Vera Rubin, actuellement en construction au Chili.