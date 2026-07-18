Le site web du président du Kenya piraté : quelles sont les exigences des hackers ?

Le site officiel du président kényan William Ruto a été victime d'une cyberattaque. Les hackers ont publié des messages insultants envers le président sur la page d'accueil et ont exigé le paiement d'une importante somme en cryptomonnaie dans un délai imparti.

Le gouvernement a confirmé l'attaque. Cependant, les premières enquêtes sur la question de savoir si des données confidentielles ont réellement été compromises donnent des résultats différents.

La page d'accueil du site présidentiel a été modifiée

La cyberattaque a eu lieu le 18 juillet sur le site president.go.ke du président du Kenya. Au lieu des informations gouvernementales habituelles, des messages insultant William Ruto et contenant diverses accusations contre lui sont apparus sur le site.

Les hackers ont également inséré une adresse de portefeuille crypto sur la page, exigeant le transfert de cinq bitcoins. À ce moment-là, ce montant équivalait à environ 41,3 millions de shillings kényans, soit près de 320 000 dollars.

Les hackers ont menacé de divulguer des données

Les assaillants ont déclaré que si le paiement n'était pas effectué, ils rendraient publiques des informations prétendument liées au président.

Ils avaient fixé un délai jusqu'à 18h00 le jour même pour le transfert des fonds. Cependant, la nature des informations visées et la réussite réelle des hackers à pénétrer les systèmes internes n'ont pas été confirmées.

La modification de la page externe d'un site ne signifie pas toujours que la base de données confidentielle a été compromise. Une expertise technique complète des serveurs et des journaux système est nécessaire pour déterminer l'ampleur de l'attaque.

Le gouvernement a confirmé l'attaque

Le ministre kényan de l'Information, des Communications et de l'Économie numérique, William Kabogo, a confirmé qu'un incident lié à la cybersécurité avait été enregistré sur le site présidentiel.

Selon lui, dès que l'incident a été détecté, l'Autorité des technologies de l'information et de la communication a activé les mesures d'urgence prévues. L'accès au site a été temporairement suspendu afin de limiter l'attaque, de mener une expertise numérique et de restaurer le système.

« À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve d'accès non autorisé à des données confidentielles, ni de vol ou de perte d'informations », a déclaré le ministre.

Kabogo a souligné que les autres systèmes d'information gouvernementaux et services numériques continuent de fonctionner en toute sécurité.

Les travaux de restauration du site ont commencé

Les experts informatiques de l'administration du président kényan ont commencé à remédier aux conséquences de l'attaque et à rétablir le fonctionnement normal du portail.

Les messages laissés par les hackers ont été rapidement supprimés, après quoi le site a été mis hors ligne pour enquête. Les agences gouvernementales, en collaboration avec des partenaires techniques, cherchent à identifier la faille utilisée par les assaillants pour accéder au site.

L'identité des auteurs de l'attaque reste inconnue

Les autorités kényanes n'ont pas encore fourni d'informations sur les auteurs de la cyberattaque. Le gouvernement n'a pas non plus révélé s'il avait l'intention de payer la somme exigée par les hackers.

La tâche principale de l'enquête est de déterminer si l'incident s'est limité à la partie publique du site présidentiel ou si les assaillants ont également pénétré les systèmes internes.

Pour l'instant, la menace des hackers de « divulguer des données confidentielles » reste une allégation non prouvée. Cependant, le piratage du site officiel du président a démontré la nécessité de renforcer davantage les mesures de cybersécurité dans les institutions étatiques kényanes.