Deux victoires à l'extérieur en Superliga : comment s'est terminée la 12e journée ?

La 12e journée de l'Ouzbékistan Superliga s'est conclue par deux rencontres captivantes. Le Dinamo et le Surkhon ont décroché trois points cruciaux à l'extérieur, améliorant ainsi leur position au classement.

Les deux matchs se sont soldés par un score de 2-1, bien que les victoires aient été obtenues selon des scénarios différents.

Le Dinamo a assuré sa domination dès la première mi-temps

Le club du Dinamo Samarcande s'est déplacé sur la pelouse du Qizilqum et a entamé la rencontre avec beaucoup d'activité.

À la 22e minute, Firdavs Abdurahmonov a ouvert le score. Sept minutes plus tard, Anvar Hojimirzayev a inscrit le deuxième but des visiteurs.

À la 55e minute de la seconde période, le défenseur du Dinamo Haris Hajdarevic a marqué contre son camp. Malgré la pression accrue des hôtes par la suite, les visiteurs ont su préserver leur avantage.

Qizilqum — Dinamo 1:2

Buts : Firdavs Abdurahmonov — 22e, Anvar Hojimirzayev — 29e, Haris Hajdarevic — 55e (csc).

Le Surkhon a marqué le but de la victoire en quatre minutes

Dans une autre affiche de la journée, le Surkhon a affronté Andijon à l'extérieur. Tous les buts de la rencontre ont été inscrits en seconde période.

À la 64e minute, Richard Friday a donné l'avantage aux visiteurs. Andijon a rétabli l'équilibre à la 73e minute grâce à un but d'Usmonali Ismonaliyev.

Cependant, le score n'est pas resté nul longtemps. À la 77e minute, Sarvar Abduhamidov a inscrit le deuxième but du Surkhon, offrant une victoire importante à son équipe.

Andijon — Surkhon 1:2

Buts : Richard Friday — 64e, Usmonali Ismonaliyev — 73e, Sarvar Abduhamidov — 77e.

La lutte au classement s'intensifie

Avant la 12e journée, Andijon occupait la 9e place avec 16 points, tandis que le Surkhon était 10e avec 15 points. Cette victoire à l'extérieur permet aux joueurs de Surxondaryo de se rapprocher de leur adversaire.

Le Dinamo a également fait un pas important pour s'éloigner de la zone rouge grâce aux trois points pris face au Qizilqum.

L'écart de points entre les équipes de la Superliga est faible. Par conséquent, chaque victoire peut permettre de gagner plusieurs places au classement.

La 12e journée a tourné à l'avantage des visiteurs

Lors de la dernière journée, les clubs locaux n'ont récolté aucun point. Si le Dinamo a maintenu son avance acquise en première mi-temps, le Surkhon a marqué le but décisif en fin de match.

Désormais, l'attention se tourne vers la prochaine journée. Alors que la lutte dans le bas et le milieu de tableau s'intensifie, ces deux victoires pourraient s'avérer décisives pour la saison.