Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a adressé un message symbolique aux fans à la veille de la finale de la Coupe du Monde 2026. Il a dévoilé une photo avec le drapeau argentin et ses chaussures spéciales « Dernier tango ».

Ce nom n'est pas qu'une simple idée marketing : il fait référence aux 20 ans de carrière de Messi en Coupe du Monde et à ce qui est probablement la dernière finale mondiale de sa carrière. Adidas a dédié cette collection à la longue histoire du joueur dans les tournois mondiaux.

« En avant, vers la finale ! »

Messi a publié une photo avec le drapeau argentin sur les réseaux sociaux pour s'adresser aux supporters de l'équipe avant la finale.

« Quel plaisir de parcourir ce chemin du “Dernier tango” avec Adidas. En avant, vers la finale, Argentine ! » a-t-il écrit.

Les chaussures spéciales sont conçues dans une combinaison de blanc, bleu ciel et or. Le design intègre les symboles de l'équipe nationale d'Argentine, le logo personnel de Messi et des détails liés au numéro 10.

Quelle est la signification derrière le « Dernier tango » ?

Le nom « Dernier tango » unit la danse traditionnelle argentine au potentiel « dernier acte » de Messi sur le terrain de football.

Pour le joueur de 39 ans, il s'agit de sa sixième Coupe du Monde. Si l'Argentine bat l'Espagne, Messi deviendra champion du monde pour la deuxième fois consécutive avec son équipe nationale. La dernière équipe à avoir remporté deux Coupes du Monde consécutives était le Brésil en 1958 et 1962.

L'Argentine défend son titre de champion

L'Argentine arrive en finale en tant que championne du monde en titre. L'équipe de Lionel Scaloni a remporté ses sept matchs du tournoi et reste invaincue avant le match décisif.

L'Espagne, quant à elle, tentera de remporter son deuxième titre depuis 2010. La finale verra s'affronter les champions actuels d'Europe et d'Amérique du Sud.

Quand la finale débutera-t-elle ?

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Espagne aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium de New Jersey, aux États-Unis.

Le match débutera à 15h00 heure locale, soit 19h00 GMT. Par conséquent, en Ouzbékistan, le match débutera dans la nuit du 20 juillet à 00h00. débutera.

Messi a souligné que l'Argentine donnera tout avant la finale. Reste à savoir si son « Dernier tango » se terminera par un deuxième titre ou si l'Espagne brisera ce scénario historique — la réponse sera donnée sur le terrain.