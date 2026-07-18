Lettre émouvante de Mbappé à Deschamps : « Ta dernière danse »

Kylian Mbappé Avant son dernier match lors de la Coupe du Monde 2026, le capitaine français a adressé un message émouvant à Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Il a souligné que l'histoire rendra justice au travail accompli par le technicien en 14 ans à la tête des Bleus.

Le match pour la troisième place contre l'Angleterre sera la dernière rencontre de Deschamps en tant que sélectionneur. Les mots sincères de Mbappé ont montré que leur relation dépasse largement le cadre professionnel.

« Aujourd'hui, c'est ta dernière danse »

Mbappé a débuté son message sur les réseaux sociaux avec des phrases courtes mais percutantes :

« Aujourd'hui, c'est ta dernière danse. Tu nous as tellement apporté. »

Le capitaine français a admis que les joueurs voulaient offrir à Deschamps une finale de Coupe du Monde pour ses adieux. Cependant, la défaite en demi-finale face à l'Espagne a brisé ce plan.

« Nous voulions t'offrir une meilleure fin, mais nous n'avons pas réussi », a écrit Mbappé.

La France affrontera désormais l'Angleterre pour la troisième place. Pour beaucoup, ce n'est pas la finale espérée, mais ce match offre l'opportunité de saluer Deschamps par une victoire.

Mbappé reconnaît l'héritage majeur de Deschamps

Selon l'attaquant, Deschamps a joué un rôle décisif dans la renaissance de l'équipe de France et son retour au sommet du football mondial.

« Il est difficile de décrire avec des mots tout ce que tu as fait pour notre équipe en 14 ans. C'est toi qui as été le pilier de la reconstruction des Bleus. »

Mbappé a également noté que le sélectionneur n'a pas toujours été apprécié à sa juste valeur par le public. Malgré les critiques sur son style de jeu, ses résultats ont fait de la France l'une des nations les plus stables de la décennie.

« Les gens n'ont pas toujours su apprécier ta grandeur. Mais le temps et l'histoire lui rendront justice », a déclaré le joueur.

Deschamps a mené la France en demi-finale de trois Coupes du Monde consécutives. Sous sa direction, l'équipe a été championne en 2018 et finaliste en 2022.

« Merci de m'avoir fait confiance »

Dans son message, Mbappé a insisté sur le fait que Deschamps lui a donné l'opportunité de s'imposer en équipe nationale.

« Merci de m'avoir donné ma chance et de m'avoir fait confiance pour défendre les couleurs de mon pays au plus haut niveau pendant toutes ces années. »

Le joueur a qualifié Deschamps de figure historique du football français. Capitaine lors du sacre de 1998, il a mené l'équipe au titre en tant qu'entraîneur 20 ans plus tard, rejoignant le cercle très fermé des vainqueurs en tant que joueur et coach.

Quel héritage laisse Deschamps en France ?

Didier Deschamps a été nommé sélectionneur en 2012. Sous son ère, les Bleus ont :

Remporté la Coupe du Monde 2018 ;

Atteint la finale de l'Euro 2016 ;

Décroché la médaille d'argent à la Coupe du Monde 2022 ;

Gagné la Ligue des Nations de l'UEFA 2021 ;

Atteint trois demi-finales de Mondial consécutives.

Ces résultats font de Deschamps l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire des sélections nationales.

Comment se terminera cet adieu ?

Mbappé a conclu son message en souhaitant bonne chance au coach pour la suite et en exprimant sa gratitude pour tout ce qu'il a fait pour le maillot national.

« Je ne garde que de bons souvenirs de tous les moments partagés et des succès obtenus ensemble. »

La France n'a pas atteint la finale, mais Deschamps a une dernière chance de clore ses 14 ans de règne sur une victoire. La question est : Mbappé et ses coéquipiers offriront-ils une médaille de bronze pour la « dernière danse » du coach ?