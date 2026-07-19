Chelsea renforce sa défense : Crystal Palace fixe le prix de Maxence Lacroix

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Chelsea renforce sa défense : Crystal Palace fixe le prix de Maxence Lacroix

Le club londonien Chelsea continue de remanier en profondeur sa ligne défensive lors du mercato estival. Dans le cadre du projet mené par le nouvel entraîneur Xabi Alonso, la cible principale est le défenseur central de Crystal Palace , Maxence Lacroix. Cependant, les « Eagles » ne comptent pas laisser partir leur leader à bas prix. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations du Times, la direction de Crystal Palace a fixé un prix de 55 millions de livres sterling pour le défenseur français de 26 ans. Arrivé il y a deux ans en provenance de Wolfsburg, Lacroix est rapidement devenu l'un des défenseurs les plus solides de Premier League grâce à ses performances convaincantes à Selhurst Park.

Nouveaux prix sur le marché des transferts et négociations

Crystal Palace a adopté une position ferme dans les négociations. Plusieurs facteurs expliquent cela. Premièrement, le contrat actuel du joueur court encore sur trois ans. Deuxièmement, les tendances récentes du marché des transferts, notamment les valorisations supérieures à 50 millions de livres pour des défenseurs comme Jan Paul van Hecke et Luka Vuskovic, donnent aux « Eagles » une base pour augmenter leurs exigences.

De son côté, Chelsea procède également à un dégraissage de son effectif. Selon les rapports, le club prévoit de se séparer définitivement d'Axel Disasi. Trevoh Chalobah devrait également quitter l'équipe, le club italien de Como manifestant un vif intérêt. Bien que l'équipe d'Alonso ait déjà finalisé le transfert de Marco Palestra en provenance de l'Atalanta pour 43 millions de livres, Lacroix est attendu pour renforcer davantage le centre de la défense.

Crystal Palace s'est déjà préparé à un éventuel départ. Le club a recruté l'ancien joueur du FC Barcelone, Oscar Mingueza, en tant qu'agent libre. De plus, le défenseur d'Augsbourg, Chrislain Matsima, figure également dans les intérêts du club.

Goal.com souligne que la vente de Lacroix pourrait constituer une nouvelle opération très lucrative pour Crystal Palace. Ces dernières années, le club a façonné une politique de transfert unique en découvrant des talents tels que Marc Guehi, Michael Olise et Eberechi Eze, pour ensuite les revendre à des prix élevés.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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