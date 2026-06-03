Nouvelle Lada Iskra TMS dévoilée : 218 ch et boîte séquentielle

Dans le cadre du PMEF-2026, AvtoVAZ a présenté l'une des versions les plus inhabituelles de son nouveau modèle Iskra — la Lada Iskra TMS préparée pour la course, développée en collaboration avec TMS Motorsport. Le développeur est bien connu dans le monde du sport automobile : c'est sur sa technologie qu'a été basée la Lada Granta TC1, avec laquelle le pilote britannique Rob Huff a établi un record sur le circuit de Macao en 2014. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte cette information.

Sous le capot de la Lada Iskra TMS se trouve un moteur turbo de 1,6 litre développant 218 ch et 280 N·m de couple. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle séquentielle à 6 rapports. La boîte séquentielle permet des changements de vitesse ultra-rapides et précis. Contrairement à une boîte manuelle classique, ce mécanisme ne permet de passer les vitesses que de manière séquentielle — vers le haut ou vers le bas (un seul rapport à la fois).

Préparée pour la compétition, la voiture dispose d'une carrosserie allégée soudée avec arceau de sécurité intégré, d'un kit aérodynamique avancé, d'une suspension renforcée améliorée avec amortissement en compression et détente réglables, ainsi que de nouvelles jantes de 17 pouces.

Le projet vise la participation à un nouveau format de courses d'endurance — une coupe monotype — les premières courses avec la Lada Iskra TMS étant prévues pour l'année prochaine. Auparavant, le préparateur RCI Service avait également annoncé le développement d'une première version turbocompressée de 160 ch de la Lada Iskra.