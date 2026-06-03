La marque Volga investit 60 milliards de roubles dans la localisation

Le projet de renaissance de la marque Volga entre dans une nouvelle phase. Dans le cadre d'un contrat d'investissement spécial de 10 ans avec le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, Passenger Light Automobiles (PLA) prévoit d'allouer au moins 60 milliards de roubles à la localisation de sa gamme. Ixbt.com rapporte .

Actuellement, la gamme comprend les crossovers K40 et K50 ainsi que la berline C50. Tous ces modèles sont basés sur les plateformes Geely Atlas, Geely Monjaro et Geely Preface. La production a été lancée à Nijni Novgorod dans une usine qui assemblait auparavant des véhicules Volkswagen et Skoda, avec une capacité annuelle de 110 000 voitures.

Le projet vise à dépasser l'assemblage SKD en maîtrisant la production de moteurs à combustion interne et de boîtes de vitesses automatiques. L'entreprise entend développer ses propres solutions d'ingénierie et créer une base de composants locaux.

Selon les experts, compte tenu de l'ampleur du projet et du niveau de localisation, les investissements réels pourraient dépasser considérablement les 60 milliards de roubles annoncés. Des centaines de véhicules finis attendent actuellement le début des ventes dans les concessions.