Liverpool s'apprête à recruter une nouvelle pépite sud-américaine

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Liverpool s'apprête à recruter une nouvelle pépite sud-américaine

Le club anglais de Liverpool continue sa quête de jeunes talents prometteurs sur le marché des transferts. Les Reds sont très proches de finaliser le transfert de Samuel Martinez, 17 ans, membre de l'équipe colombienne de l'Atlético Nacional. Cet accord s'inscrit dans la stratégie du club visant à bâtir les fondations pour l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, Liverpool déboursera environ 750 000 livres sterling pour le jeune talent colombien. Samuel Martinez a déjà visité le Merseyside et a finalisé les dernières formalités du transfert. Cependant, il ne fera pas ses débuts immédiats en Premier League.

Selon les termes de l'accord, Martinez restera à l'Atlético Nacional jusqu'à l'été prochain. La direction de Liverpool a préféré qu'il continue sa progression dans un environnement familier. Parallèlement, les experts du club anglais surveilleront ses entraînements et sa condition physique à distance.

Comment a-t-il attiré l'attention des recruteurs ?

Samuel Martinez a attiré l'attention des recruteurs de Liverpool grâce à ses performances éclatantes lors du championnat sud-américain U-17 en avril dernier. Durant la compétition, il est devenu le leader de l'équipe nationale de Colombie et a grandement contribué à la victoire en finale contre l'Argentine. C'est ce succès dans ce tournoi qui lui a permis d'être repéré par les grands clubs européens.

Plusieurs experts expérimentés du club ont travaillé sérieusement sur ce transfert, notamment le responsable du recrutement en Amérique du Sud, Fernando Troiani, et le directeur du recrutement mondial, Matt Newberry. Grâce à leurs efforts, le club du Merseyside a réussi à devancer la concurrence.

Liverpool recrute récemment des jeunes talents du monde entier dans le but de renforcer son académie. Les transferts du défenseur sénégalais Mor Talla Ndiaye en janvier et d'Ifeanyi Ndukwe en provenance d'Autriche témoignent également des plans à long terme du club. Samuel Martinez devrait être le prochain maillon important de cette chaîne.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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