Les plus grandes déceptions de la Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo, Neymar et les autres

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Les plus grandes déceptions de la Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo, Neymar et les autres

Le célèbre journal portugais « A Bola » a publié un classement de 23 joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes lors de la Coupe du Monde 2026. Ce classement des déceptions comprend les plus grandes stars du football mondial, dont le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, l'attaquant brésilien Neymar et le milieu de terrain anglais Declan Rice.

Zamin.uz présente la liste complète des joueurs qui n'ont pas su justifier la confiance des fans et des experts lors du tournoi.

Les 23 joueurs qui n'ont pas été à la hauteur :

Selon le journal « A Bola », voici la liste des joueurs les plus décevants de la Coupe du Monde 2026 :

  • Fernando Muslera (Uruguay)

  • Joshua Kimmich (Allemagne)

  • Joško Gvardiol (Croatie)

  • Gabriel Magalhães (Brésil)

  • Piero Hincapié (Équateur)

  • Federico Valverde (Uruguay)

  • Jamal Musiala (Allemagne)

  • Bruno Fernandes (Portugal)

  • Leroy Sané (Allemagne)

  • Cristiano Ronaldo (Portugal)

  • Son Heung-min (Corée du Sud)

  • Manuel Neuer (Allemagne)

  • Declan Rice (Angleterre)

  • Scott McTominay (Écosse)

  • Orkun Kökçü (Turquie)

  • Bernardo Silva (Portugal)

  • Antoine Semenyo (Ghana)

  • Kenan Yıldız (Turquie)

  • Neymar (Brésil)

  • Arda Güler (Turquie)

  • Viktor Gyökeres (Suède)

  • Jérémy Doku (Belgique)

  • Raphinha (Brésil)

Représentation par équipe nationale : quels pays comptent le plus de déceptions ?

Selon le classement publié, le pays comptant le plus grand nombre de joueurs ayant échoué lors du tournoi est l'Allemagne — 4 joueurs allemands figurent sur la liste.

Les statistiques pour les autres pays sont réparties comme suit :

  • Portugal, Brésil et Turquie — 3 joueurs chacun ;

  • Uruguay — 2 joueurs ;

  • Pour les autres pays, un seul représentant a été inclus dans la liste.

Place à la finale : la lutte pour le titre de la Coupe du Monde 2026

La finale de la Coupe du Monde 2026, qui déterminera la meilleure équipe du monde, aura lieu le 19 juillet. Dans le match décisif, l'Espagne et l'Argentine s'affronteront.

Rappelons que l'Argentine défend son titre de championne du monde en titre, tandis que l'Espagne n'a pas encore perdu un seul match durant ce tournoi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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