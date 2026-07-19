Dernier combat pour le bronze : Les compositions de la France et de l'Angleterre dévoilées

Privées de leur rêve de titre lors de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales de France et d'Angleterre entrent sur le terrain pour terminer le tournoi avec une médaille. Pour ce match pour la troisième place, les deux sélectionneurs ont effectué plusieurs changements inattendus dans leurs onze de départ.

La rencontre débutera dans la nuit du 19 juillet à 02h00, heure de Tachkent.

Les deux équipes ont été stoppées en demi-finales

L'équipe de France a affronté l'Espagne en demi-finale et s'est inclinée 0-2. Bien que les hommes de Didier Deschamps aient créé des occasions, ils n'ont pas réussi à les concrétiser.

L'Angleterre, quant à elle, a livré un match intense contre l'Argentine, championne du monde en titre. Thomas Tuchel a vu son équipe s'incliner 1-2, manquant ainsi la qualification pour la finale.

Désormais, les deux sélections tenteront de conclure le Mondial sur une victoire et une médaille de bronze.

Mbappé mènera l'attaque française

Dans le onze de départ de la France, Mike Maignan gardera les buts. La ligne défensive est composée de Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix et Théo Hernandez.

Au milieu de terrain et en attaque, Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Michael Olise seront à l'œuvre. Le principal espoir de but de l'équipe Kylian Mbappé reste le leader.

Composition de la France :

Maignan, Gusto, Konaté, Lacroix, Hernandez, Cherki, Rabiot, Doué, Zaïre-Emery, Olise, Mbappé.

Tuchel fait confiance à Ivan Toney en attaque

Dean Henderson gardera le but anglais. En défense, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Djed Spence et Marc Guéhi seront titulaires.

Au milieu de terrain, Morgan Rogers, Declan Rice et Eberechi Eze seront présents. Sur les ailes, Bukayo Saka et Marcus Rashford animeront le jeu, tandis que le rôle d'avant-centre est confié à Ivan Toney.

Composition de l'Angleterre :

Henderson, Quansah, Konsa, Spence, Guéhi, Rogers, Rice, Eze, Saka, Rashford, Ivan Toney.

Coupe du Monde 2026. Match pour la troisième place

France — Angleterre

Date : 19 juillet

Heure de début : 02h00, heure de Tachkent

Le match pour le bronze peut sembler être une consolation pour les équipes ayant échoué en finale. Mais l'Angleterre joue pour un résultat historique, et la France pour offrir une victoire à Didier Deschamps.

La question principale : la France menée par Mbappé prendra-t-elle le dessus, ou le onze remanié de Tuchel offrira-t-il une médaille à l'Angleterre ?