Le club londonien de Chelsea a conclu l'un des accords les plus retentissants du mercato estival. Les « Blues » ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain d'Aston Villa, Morgan Rogers. Ce transfert devrait établir des records non seulement pour le club, mais pour tout le football anglais. Un autre club londonien, Arsenal, était également activement impliqué dans le processus, mais le joueur a finalement choisi l'option Stamford Bridge. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon The Athletic, le montant de l'accord entre Chelsea et Aston Villa s'élève à 117 millions de livres sterling. Cette somme fait de Morgan Rogers le joueur le plus cher de l'histoire du club. Jusqu'à présent, le record appartenait à Enzo Fernandez, acheté pour 106 millions de livres en 2023. Ce transfert bat également le record britannique de 116 millions de livres payé par Manchester City pour Elliot Anderson.

Le facteur Xabi Alonso et les détails du contrat

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a joué un rôle majeur dans le choix du joueur de 23 ans, membre de l'équipe nationale d'Angleterre. Il est rapporté que le technicien, qui a connu le succès avec le Bayer Leverkusen, a personnellement discuté avec le joueur et a réussi à le convaincre des plans futurs du club. Un accord personnel a été conclu pour un contrat à long terme jusqu'en 2032, avec une option pour une année supplémentaire.

Morgan Rogers est devenu une véritable star à Aston Villa. Il a disputé 125 matchs avec le club de Birmingham, marquant 31 buts et délivrant 29 passes décisives. Lors de la saison 2025-26, il a notamment enregistré 14 buts et 12 passes décisives, devenant une figure clé de la victoire de son équipe en Ligue Europa et de la qualification pour la Ligue des champions.

Un gain financier majeur pour Aston Villa

Outre Aston Villa, le club de Middlesbrough bénéficiera également grandement de ce transfert. En effet, lorsque Rogers a été acheté pour seulement 7 millions de livres en 2024, une clause prévoyant 20 % sur la revente avait été incluse. L'équipe d'Unai Emery a déjà commencé à réinvestir les fonds pour renforcer son effectif. Le club a déjà recruté des joueurs comme Johan Manzambi et Joao Gomes.

Actuellement, le joueur participe à la Coupe du monde avec l'équipe nationale d'Angleterre. Il a été titulaire lors des matchs contre le Panama et l'Argentine et a délivré une passe décisive sur le but d'Anthony Gordon en demi-finale. Selon Goal.com, une fois ses obligations internationales terminées, Rogers passera sa visite médicale lundi et sera officiellement présenté comme joueur de Chelsea.