Le match pour la Supercoupe de Russie s'est transformé en un véritable drame footballistique. Le Spartak était proche de la victoire jusqu'aux dernières secondes du temps réglementaire, mais Aleksandr Sobolev a d'abord égalisé avant de transformer le tir au but décisif lors de la séance fatidique.

Après un match nul 1-1, le Zénith s'est imposé 4-2 aux tirs au but, remportant la dixième Supercoupe de Russie de son histoire.

Le Spartak ouvre le score

À la 25e minute de la rencontre disputée à la Sovkombank Arena de Nijni Novgorod, Christopher Martins a donné l'avantage aux Moscovites.

Le Spartak a ensuite conservé son avantage minimal pendant une longue période. Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin et que les « Rouge et Blanc » étaient à un pas du trophée, la situation a basculé.

Sobolev punit son ancienne équipe dans les dernières secondes

À la 90+9e minute, le Zénith a obtenu un penalty. Aleksandr Sobolev, face au but, a saisi l'occasion pour égaliser à 1-1.

Lors de la séance de tirs au but pour déterminer le vainqueur, l'attaquant de Saint-Pétersbourg a également inscrit le dernier tir. Les joueurs du Zénith ont réussi quatre tentatives, tandis que le Spartak a échoué sur deux occasions — 4-2.

Supercoupe de Russie — 2026

Zénith — Spartak 1-1

Séance de tirs au but — 4-2

Buts: Christopher Martins, 25e — Aleksandr Sobolev, 90+9e, penalty.

Le Zénith établit un nouveau record

Ce trophée est le dixième titre de l'histoire du Zénith en Supercoupe de Russie. Les joueurs de Saint-Pétersbourg améliorent ainsi leur propre record dans cette compétition.

L'équipe a remporté la Supercoupe en 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2026. Le Spartak a perdu sa cinquième finale — les Moscovites n'ont remporté ce trophée qu'en 2017.

Le Zénith possède également un trophée similaire de l'époque soviétique : les Leningraders ont remporté la Coupe de la Saison en 1985.

Le choc entre le champion et le vainqueur de la Coupe

Le Zénith a participé à la Supercoupe en tant que champion de Russie 2025/26. L'équipe de Sergey Semak a terminé la saison à la première place avec 68 points, remportant le titre national pour la onzième fois.

Le Spartak s'est qualifié en tant que vainqueur de la Coupe de Russie. Les Moscovites avaient fait match nul 1-1 contre Krasnodar en Superfinale avant de s'imposer 4-3 aux tirs au but.

Mais cette fois, la chance a tourné le dos au Spartak lors des tirs au but. Le Zénith a sauvé une finale presque perdue dans les dernières secondes et entame la nouvelle saison avec un trophée historique.