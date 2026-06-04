Toyota Alphard et Vellfire mis à jour : Versions hybrides plus confortables et abordables

Toyota a mis à jour ses populaires monospaces Alphard et Vellfire pour le marché japonais. Bien que l'extérieur reste largement inchangé, la gamme a été enrichie de nouvelles finitions et l'équipement technique s'est considérablement amélioré. Ixbt.com rapporte cette information. actualités rapporte.

Le modèle Alphard dispose désormais d'une nouvelle finition PHEV Z. Ce changement rend la version hybride rechargeable beaucoup plus abordable, car ce groupe motopropulseur n'était auparavant proposé que dans la variante haut de gamme Executive Lounge. De plus, la version hybride standard HEV G est désormais en vente. Le véhicule propose désormais des options telles que des jantes de 19 pouces, un toit ouvrant double panneau, des garnitures en bois naturel et un système multimédia de 14 pouces.

Les mises à jour techniques se concentrent sur le confort de conduite. Le Toyota Alphard est désormais équipé de série de nouveaux amortisseurs sensibles à la fréquence. Les groupes motopropulseurs restent inchangés : essence, hybride auto-rechargeable et systèmes PHEV rechargeables sont disponibles. La version PHEV est vendue exclusivement avec le système de transmission intégrale E-Four, tandis que les autres modèles peuvent être configurés en traction ou quatre roues motrices.

Des accents bronze font désormais partie de l'équipement standard de l'habitacle. Le Toyota Alphard mis à jour débute à 4 970 000 yens (environ 31 100 $) au Japon, tandis que la version la plus luxueuse HEV Spacious Lounge est tarifée à 14 850 000 yens (92 900 $). Le modèle Vellfire au design sportif est proposé à des prix allant de 42 300 $ à 68 300 $.