Aliyaxon, la fille d'Oybek et Nigora, a 2 ans

Photo : Instagram

Les chanteurs Oybek et Nigora ont annoncé sur leurs pages Instagram que leur fille Aliyaxon a eu 2 ans. Nigora a partagé sur sa page une vidéo composée d'images du shooting photo réalisé pour le premier anniversaire d'Aliyaxon afin de partager cette joyeuse nouvelle avec ses abonnés.

Elle a écrit les mots sincères suivants sous la publication :

« Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre benjamine Aliyaxon. Ce n'est pas nous qui avons demandé cette fille à Dieu, mais vous, nos grands-mères et mères qui priez. C'est pourquoi je ne dis pas en vain 'ma fille obtenue par les prières'.

En tant que mère assez épuisée après trois enfants et ne pensant pas à en avoir un autre, nos grands-mères et mères ont ouvert leurs mains en prière en disant : 'Tout est mieux par paire, vous avez deux fils, maintenant il vous faut une autre fille', et ont prié pour nous.

Inch'Allah, que ma fille soit au moins aussi heureuse que nous, et qu'elle grandisse en étant une fille au caractère beau, croyante et consciencieuse, recevant de telles prières. Merci à tous pour les félicitations ! »

Dans les commentaires, les abonnés félicitent sincèrement la petite fille et lui adressent de nombreux vœux de bonheur.

Pour information, les chanteurs ont actuellement 4 enfants. Ils ont deux fils et deux filles, et Aliyaxon est la quatrième et dernière enfant.