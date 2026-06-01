Aliyaxon, la fille d'Oybek et Nigora, a 2 ans

·873·Culture
Aliyaxon, la fille d'Oybek et Nigora, a 2 ans
Aliyaxon, la fille d'Oybek et Nigora, a 2 ans
Photo : Instagram

Les chanteurs Oybek et Nigora ont annoncé sur leurs pages Instagram que leur fille Aliyaxon a eu 2 ans. Nigora a partagé sur sa page une vidéo composée d'images du shooting photo réalisé pour le premier anniversaire d'Aliyaxon afin de partager cette joyeuse nouvelle avec ses abonnés.

Elle a écrit les mots sincères suivants sous la publication :

« Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre benjamine Aliyaxon. Ce n'est pas nous qui avons demandé cette fille à Dieu, mais vous, nos grands-mères et mères qui priez. C'est pourquoi je ne dis pas en vain 'ma fille obtenue par les prières'.

En tant que mère assez épuisée après trois enfants et ne pensant pas à en avoir un autre, nos grands-mères et mères ont ouvert leurs mains en prière en disant : 'Tout est mieux par paire, vous avez deux fils, maintenant il vous faut une autre fille', et ont prié pour nous.

Inch'Allah, que ma fille soit au moins aussi heureuse que nous, et qu'elle grandisse en étant une fille au caractère beau, croyante et consciencieuse, recevant de telles prières. Merci à tous pour les félicitations ! »

Dans les commentaires, les abonnés félicitent sincèrement la petite fille et lui adressent de nombreux vœux de bonheur.

Pour information, les chanteurs ont actuellement 4 enfants. Ils ont deux fils et deux filles, et Aliyaxon est la quatrième et dernière enfant.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouveau duo de Sevinch et Kamron : « Gul » bientôt disponibleAujourd'hui, 11:12Réponse inattendue d'Ulugbek Rahmatullayev : Qu'est-ce que le bonheur ? (Vidéo)Aujourd'hui, 10:59Le sosie de la chanteuse Jasmin retrouvéAujourd'hui, 10:23Hande Yener vit un moment gênant sur scène en recevant un prixAujourd'hui, 10:04Le combattant de Pop-MMA Saturn condamné à une amendeAujourd'hui, 09:35Une fan embrassant la main de Sevinch Mominova devient virale sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 08:34
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Culture actualités

Yulduz Usmonova révèle ouvertement quelle vieille femme elle sera à 80 ans
Ozoda Nursaidova explose avec « To‘ylar muborak » — le clip devient viral en peu de temps (vidéo)
Le geste d'un marié envers Kaniza fait polémique sur les réseaux sociaux (vidéo)
Shahzoda surprend ses fans en apparaissant sur le podium avec sa belle-fille
Situation inattendue lors du concert d'Ummon à Ferghana
Combien gagne sur Instagram Fotima Nazarova, connue pour son personnage de « Sohiba » ?
Le maître des mots Avaz Oxun attire l'attention des fans en chantant au concert d'Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva a montré le monde sous-marin en Chine