OpenAI lance un produit inattendu : un ballon de basket sous la marque ChatGPT

OpenAI, leader dans le monde de l'IA, élargit ses activités dans une direction inattendue. Après le lancement récent d'un mini-clavier à 230 dollars, l'entreprise propose désormais des ballons de basket arborant le logo ChatGPT sur sa boutique officielle. Cette initiative montre que le géant de la technologie ne s'intéresse pas seulement aux algorithmes numériques, mais aussi au marché des produits physiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Ce nouveau produit a été conçu dans le cadre de la campagne de l'entreprise intitulée "Pause. Play. Prompt.". Selon les représentants d'OpenAI, cette campagne a une signification symbolique rappelant que la créativité ne doit pas se limiter aux écrans d'ordinateur. À travers cela, l'entreprise encourage les utilisateurs à faire une pause et à pratiquer une activité physique.

Prix et caractéristiques techniques

Le ballon de basket ChatGPT est vendu au prix de 70 dollars. À titre de comparaison, cette somme permettrait d'acheter environ 56 millions de jetons d'entrée pour le modèle GPT-5. Le produit est fabriqué à 100 % en caoutchouc et, contrairement aux ballons en cuir des terrains professionnels, il se distingue par sa résistance aux environnements extérieurs et aux conditions météorologiques difficiles, ce qui en fait un outil pratique pour le basket de rue.

Selon ixbt.com, OpenAI répond ainsi aux questions sur l'impact environnemental du boom de l'IA et sur la santé mentale des personnes dans le secteur technologique. À une époque où la consommation d'électricité et les émissions de carbone augmentent en raison du développement des technologies génératives, l'entreprise incite les gens à faire du sport en plein air.

Autres accessoires de la marque

Outre le ballon de basket, une ligne de vêtements et d'accessoires avec des messages de motivation est apparue dans la boutique OpenAI. Parmi eux, les produits suivants attirent l'attention :

Des t-shirts avec l'inscription "Good research takes time" ;

Des pulls spéciaux au style académique à 175 dollars ;

Des accessoires du quotidien avec le logo de l'entreprise.

Les analystes estiment que ces produits sont principalement destinés aux développeurs de la Silicon Valley et aux passionnés d'IA. Bien qu'il puisse paraître étrange pour un utilisateur lambda de sortir avec un ballon portant l'inscription ChatGPT, cela pourrait facilement devenir un signe de prestige pour les fans de l'entreprise.

Pour des startups technologiques comme OpenAI, la vente de tels produits dérivés est non seulement une source de revenus supplémentaire, mais elle permet aussi à la marque de s'intégrer dans le style de vie. Auparavant, des entreprises comme Humane avaient tenté de surprendre le marché avec leurs appareils, mais OpenAI élargit pour l'instant son audience via des objets traditionnels et compréhensibles.