Double joie au foyer de Davron Kabulov

Les jours heureux se poursuivent au foyer du célèbre blogueur et présentateur Davron Kabulov. L'artiste a célébré l'anniversaire de sa mère ainsi que ses 10 ans de mariage avec ses proches.

Dans les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut observer une atmosphère festive, des félicitations sincères et la famille réunie. Le fait que cette date soit doublement significative pour Davron Kabulov a particulièrement attiré l'attention des fans.