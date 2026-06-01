Maruf Otajonov évalue la performance de Burak Özçivit (vidéo)

L'acteur Maruf Otajonov a partagé ses réflexions sur le seul-en-scène « La plus belle fille d'Istanbul », interprété par l'acteur turc Burak Özçivit à Tachkent.

Il a souligné que, bien que Burak ne soit pas un acteur de théâtre professionnel, sa présence sur scène et sa performance étaient plus fortes que celles de nombreux acteurs professionnels.

« Burak n'est pas un acteur de théâtre professionnel, mais ses mouvements sont plus puissants que ceux d'un professionnel. Il a interprété le rôle parfaitement sans sortir des lignes fixées par le metteur en scène. En tant qu'acteur de théâtre, il m'est difficile d'accepter cela, mais je l'accepte comme partenaire sur scène. »

Le plus important, c'est qu'il a réussi à captiver environ 2 000 spectateurs du début à la fin. C'est un résultat énorme. Même les acteurs les plus forts n'y parviennent pas toujours.

Si une partie du public a pleinement compris la pièce, une autre l'a suivie sans tout saisir. Néanmoins, tenir la salle est un grand talent. Même les Artistes du Peuple n'y arrivent pas toujours.

Le seul-en-scène — une œuvre théâtrale avec un seul acteur — est l'un des genres les plus complexes. Parfois, même deux ou trois acteurs n'osent pas s'y essayer. Burak a réussi.

De plus, l'utilisation de la lumière, du son et des moyens techniques était d'un haut niveau. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à une telle performance de la part de Burak. Il a fait une excellente prestation », a déclaré Maruf Otajonov.