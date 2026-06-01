Dua Lipa et Callum Turner se sont officiellement mariés

L'un des couples les plus stylés du show-business, la reine de la pop Dua Lipa et l'acteur britannique Callum Turner, se sont mariés secrètement à Londres le 31 mai. Le couple a évité l'extravagance, préférant se marier en présence uniquement de leurs amis les plus proches et de leur famille.

Dua Lipa a renoncé à la robe de mariée traditionnelle. Surprenant les critiques de mode, elle est apparue dans un tailleur-jupe sur mesure de Schiaparelli Haute Couture, conçu par Daniel Roseberry. Le look était complété par un chapeau à larges bords de Stephen Jones, des gants blancs et des chaussures Stephen Jones.

Des témoins ont rapporté qu'il ne s'agissait que de la partie officielle. Le couple organisera une somptueuse célébration de mariage de 3 jours au cours de la première semaine de juin dans le prestigieux complexe Villa Igiea à Palerme, en Italie.