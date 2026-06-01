Duo inattendu devant le Président : Ozodbek, Otabek et Jenisbek entament une chanson

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Duo inattendu devant le Président : Ozodbek, Otabek et Jenisbek entament une chanson
Les moments sincères impliquant des représentants renommés de la pop ouzbèke, Ozodbek Nazarbekov, Otabek Mutalxo‘jayev et Jenisbek Piyazov, suscitent un grand intérêt sur les réseaux sociaux.
Il s'avère que les artistes ont interprété une chanson de manière spontanée, sans aucune préparation, lors d'un événement en présence du Président. Cette performance musicale inattendue a apporté une ambiance joyeuse aux personnes présentes.
Comme le montrent les vidéos, les célèbres chanteurs ont interprété des chansons nationales en direct, insufflant un esprit unique à l'événement. Leur performance commune a été particulièrement bien accueillie par les participants.
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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