Quel artiste a le plus réjoui Yulduz Usmonova par son succès ?

Une cérémonie de remise des prix d'État aux représentants de la culture et des arts se déroule au Centre international des congrès, en présence du président Shavkat Mirziyoyev.

Lors de l'événement, l'artiste du peuple d'Ouzbékistan, Yulduz Usmonova, a partagé ses réflexions dans une interview accordée à la publication « Darakchi » et a félicité sincèrement les lauréats.

« Je félicite sincèrement tous mes collègues qui ont reçu un prix aujourd'hui. Ils méritent tous cette distinction. Cependant, il faut dire qu'il y a aussi ceux qui reçoivent un prix et qui disparaissent ensuite », a déclaré la chanteuse.

Usmonova a répondu spécifiquement à la question du journaliste : « Parmi ceux qui ont été récompensés, pour qui avez-vous été la plus heureuse ? »

« J'ai été très heureuse pour Erkin Komilov. Pour être honnête, j'ai même pleuré en entendant ses paroles. Si possible, trouvez sa vidéo et publiez-la, c'est ma demande. C'est une personne qui porte vraiment l'art dans son cœur. Il y a un dicton qui dit : 'L'art doit être dans le corps de l'artiste'. Il n'a pas parlé pour flatter quelqu'un, mais a comparé la vie et le passé de manière magnifique, avec une grande profondeur », a souligné la chanteuse.