Une nouvelle ère commence pour le football nord-américain. Après la conclusion de la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la direction de la Major League Soccer (MLS) a annoncé des plans ambitieux pour hisser la ligue parmi les championnats leaders mondiaux. Lors de l'événement « The Next Chapter », réunissant le commissaire Don Garber et des joueurs renommés, la stratégie future de la ligue et les transferts de stars ont été au cœur des discussions. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Don Garber a souligné dans son discours que le fait d'avoir manqué l'organisation du Mondial 2022 a été, en réalité, bénéfique sur le long terme. Selon lui, durant cette période, la MLS a réussi à améliorer ses infrastructures, à créer de nouveaux clubs et à développer le football féminin. Comme l'indique Goal.com, la direction de la ligue se concentre désormais non seulement sur la découverte de jeunes talents, mais aussi sur l'attraction de stars mondiales évoluant en Europe.

Regard sur les stars : Christian Pulisic et Antoine Griezmann

L'une des nouvelles les plus retentissantes de l'événement concerne l'attaquant de l'AC Milan, Christian Pulisic. Des représentants du club de New York City ont officiellement confirmé leur intérêt pour recruter le capitaine de l'équipe nationale des États-Unis. Bien que Christian Pulisic poursuive sa carrière en Europe, son désir de retourner dans son pays natal devrait accroître la compétitivité de la ligue.

De même, la légende de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ne cache pas son intention de rejoindre la MLS. L'attaquant français a exprimé son intérêt pour le projet d'Orlando City et a déclaré que le mode de vie et l'environnement sportif aux États-Unis l'attirent. De tels transferts propulseront sans aucun doute le prestige de la MLS vers une nouvelle étape, après l'arrivée de Lionel Messi.

Infrastructures et plans futurs

La direction de la MLS a profité de la pause de sept semaines après la Coupe du Monde pour réévaluer le potentiel commercial et sportif de la ligue. À l'avenir, l'accent sera mis sur les axes suivants :

Perfectionner le système de préparation des jeunes talents locaux pour les top clubs européens ;

Élargir les capacités technologiques des stades et améliorer le confort des supporters ;

Étendre l'audience mondiale de la ligue grâce aux droits de diffusion ;

Continuer à attirer des stars expérimentées des 5 grands championnats européens.

Don Garber a affirmé que les échecs ont servi à rendre la ligue plus forte. L'énergie générée après le Mondial 2026 sera désormais canalisée pour faire du championnat national l'une des ligues les plus suivies au monde. Selon les experts en football, le marché américain approche de son apogée, et dans ce processus, le retour de héros nationaux comme Christian Pulisic sera décisif.