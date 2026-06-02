Durdona Qurbonova attire tous les regards avec son cadeau et sa tenue pour son anniversaire (vidéo)

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Durdona Qurbonova attire tous les regards avec son cadeau et sa tenue pour son anniversaire (vidéo)

L'actrice Durdona Qurbonova a partagé une heureuse nouvelle sur sa page Instagram. À travers la vidéo qu'elle a publiée, elle a annoncé avoir fêté un nouvel anniversaire.

Sous la publication, l'actrice a écrit : « Happy birthday to me. Alhamdulillah ».

Qurbonova a célébré son anniversaire dans un style inhabituel et élégant. La vidéo montre qu'elle a reçu un énorme bouquet, plus grand qu'elle, décoré de magnifiques fleurs de différentes couleurs. La joie sincère et l'excitation de l'actrice sont clairement visibles sur les images.

Durdona Qurbonova attire tous les regards avec son cadeau et sa tenue pour son anniversaire (vidéo)

Durdona Qurbonova attire tous les regards avec son cadeau et sa tenue pour son anniversaire (vidéo)

Dans les commentaires, les fans l'ont félicitée pour son anniversaire et lui ont adressé leurs vœux sincères. Parallèlement, certains utilisateurs ont exprimé des avis divergents sur sa tenue, formulant également des critiques.

Pour information, Durdona Qurbonova est née le 2 juin 1998. Elle est l'un des quatre enfants de sa famille.

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