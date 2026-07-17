Le président de la Corée du Sud vend sa maison personnelle et se retrouve sans domicile

Corée du Sud Il a été révélé que le président Lee Jae-myung a vendu sa résidence personnelle. L'appartement est situé à Seongnam, près de Séoul, et appartenait au président et à son épouse, Kim Hye-kyung, depuis 1998.

La superficie de l'appartement est de 164 mètres carrés. Lee Jae-myung l'a mis en vente en février pour 2,9 milliards de wons, soit environ 1,9 million de dollars américains. L'appartement a été acheté au prix fixé.

Le président a lié cette décision à la politique du gouvernement visant à stabiliser le marché immobilier. Selon lui, une telle mesure sert à renforcer la confiance du public.

Lors d'une réunion consacrée à la politique du logement du gouvernement, Lee Jae-myung a réagi à la situation avec humour en déclarant : « Maintenant, je n'ai plus de maison ».

Actuellement, le président et son épouse résident dans la résidence présidentielle officielle à Séoul.