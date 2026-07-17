Jude Bellingham partage le poème de son chauffeur après la défaite en demi-finale de la Coupe du Monde

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Jude Bellingham partage le poème de son chauffeur après la défaite en demi-finale de la Coupe du Monde

Le milieu de terrain vedette de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, a admis avoir du mal à exprimer ses émotions après la lourde défaite contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde. La star du Real Madrid s'est adressée aux fans via les réseaux sociaux, publiant un poème émouvant écrit par le chauffeur du bus de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de la demi-finale organisée à Atlanta, les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés 1-2. À la 55e minute, un but d'Anthony Gordon avait donné l'avantage aux Anglais. Cependant, en fin de match, les buts d'Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez ont brisé les rêves de finale de l'Angleterre.

Jude Bellingham, auteur de 6 buts durant le tournoi, a déclaré ne pas trouver les mots justes pour décrire son état après la défaite. Selon lui, le poème écrit par Michael Chandler, le chauffeur de l'équipe, capture parfaitement l'état d'esprit actuel et les émotions vécues tout au long du tournoi.

Symbole d'unité et de résilience

Bellingham a écrit sur son compte Instagram : "J'ai eu beaucoup de mal à trouver les mots justes pour parler d'hier et des semaines passées, mais ces lignes écrites par notre chauffeur à Kansas City résument tout". Le joueur a exprimé sa gratitude infinie envers les supporters dans son post.

Le poème de Chandler évoque la fierté du lion, le dépassement de la peur par la résilience et l'importance de l'unité d'équipe. Ces vers sont destinés à apporter un soutien moral aux joueurs et aux fans anglais dans ces moments difficiles. Bellingham a appelé les supporters à maintenir cette unité et à continuer de soutenir l'équipe.

"Je remercie nos fans pour leur soutien incroyable dans notre pays et pour ceux qui nous ont suivis à travers l'Amérique. Que cette unité et cet amour vus dans notre pays ne s'arrêtent pas avec cette campagne. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et nous y parviendrons", a ajouté le joueur.

Cet événement montre à quel point l'atmosphère autour de l'équipe d'Angleterre est sincère. Il est remarquable que même le personnel technique participe activement au moral de l'équipe. Malgré la défaite, Bellingham et ses coéquipiers regardent l'avenir avec espoir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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