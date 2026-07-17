Vozinha fait des déclarations inattendues sur Messi et Yamal avant la finale

La finale de la Coupe du Monde 2026 suscite un immense intérêt, non seulement comme un duel entre l'Argentine et l'Espagne, mais aussi comme le choc entre deux générations de stars. Le gardien de but de l'équipe nationale du Cap-Vert, Vozinha, Lionel Messi et Lamine Yamal a exprimé son opinion sur cette confrontation.

Selon lui, les fans ne s'attendent pas à un simple match de football, mais à un véritable spectacle lors de cette rencontre décisive.

« Une véritable magie nous attend »

Vozinha a souligné que l'attention principale lors de la finale entre l'Espagne et l'Argentine sera portée sur Messi et Yamal.

« Lorsque Messi et Yamal, les deux meilleurs joueurs du monde, s'affrontent sur le terrain, on peut dire avec certitude qu'une véritable magie et un combat spectaculaire nous attendent », a déclaré le gardien.

À son avis, le style de jeu, la technique et l'habileté des deux joueurs dans les duels individuels donneront une dimension particulière à la finale.

Yamal reçoit des éloges

Le gardien cap-verdien a également exprimé une opinion audacieuse sur l'avenir de Lamine Yamal.

« Je pense que c'est Yamal qui sera le nouveau Messi à l'avenir », a rapporté Vozinha selon The Touchline.

Le jeune joueur espagnol a prouvé une fois de plus, grâce à ses performances lors du Mondial, qu'il est l'une des stars les plus prometteuses du football mondial.

Le grand choc des deux générations

À 39 ans, Lionel Messi l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, se battra pour un nouveau titre mondial.

Lamine Yamal, en tant que leader de la nouvelle génération, a l'opportunité de disputer sa première finale de Coupe du Monde. C'est pourquoi leur confrontation est considérée comme un combat symbolique entre l'expérience et la jeunesse.

Le champion sera connu le 19 juillet

La Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se terminera le 19 juillet.

Dans le match décisif, l'Argentine, championne du monde en titre, affrontera l'Espagne. Le résultat de la finale déterminera non seulement le nouveau champion, mais aussi le vainqueur du duel historique entre Messi et Yamal.