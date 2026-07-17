Le PSG fixe un prix inattendu pour Bradley Barcola

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Le PSG fixe un prix inattendu pour Bradley Barcola

Le Paris Saint-Germain ne prévoit pas de vendre Bradley Barcola, mais une offre très importante pourrait faire changer d'avis la direction du club. Deux grands clubs anglais sont entrés dans la course pour le joueur français.

Selon L'Équipe, les Parisiens ne sont prêts à se séparer de l'attaquant de 23 ans qu'à certaines conditions.

Le PSG réclame 150 millions d'euros

Selon la source, le PSG n'est pas pressé de vendre Barcola lors de ce mercato estival.

Cependant, si une offre de 150 millions d'euros arrive, la situation pourrait changer. Ce montant représente plus du double de la valeur du joueur sur le portail Transfermarkt.

Le portail estime la valeur marchande actuelle de Barcola à 70 millions d'euros.

Deux géants anglais manifestent leur intérêt

Liverpool et Arsenal, clubs de Premier League, s'intéressent à Barcola.

Les deux équipes étudient les possibilités de renforcer leur ligne d'attaque. Cependant, les exigences financières élevées du PSG pourraient compliquer les négociations.

Par conséquent, la question de l'avenir du joueur pourrait rester ouverte jusqu'aux derniers jours du mercato estival.

Quels résultats Barcola a-t-il obtenus la saison dernière ?

Le joueur français a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG la saison dernière.

À son actif :

  • 13 buts ;

  • 7 passes décisives.

Barcola se distingue par sa vitesse, son dribble et sa capacité à jouer à plusieurs postes en attaque.

Le contrat donne l'avantage au PSG

Le contrat actuel du joueur avec le club parisien court jusqu'à l'été 2028.

Cet accord à long terme libère le PSG de l'obligation de vendre Barcola à bas prix. C'est pourquoi les Parisiens sont en position de force pour imposer leurs conditions dans les négociations.

La question principale est désormais : Liverpool ou Arsenal sont-ils prêts à s'approcher de la demande de 150 millions d'euros ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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