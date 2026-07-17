Graeme Souness critique sévèrement Declan Rice : il ne progressera plus

·27·Sport
Graeme Souness critique sévèrement Declan Rice : il ne progressera plus

L'expert renommé du monde du football et légende de Liverpool, Graeme Souness, a exprimé des opinions inattendues et très critiques sur le milieu de terrain de l'Angleterre et d'Arsenal, Declan Rice. Souness affirme que le joueur de 27 ans a atteint son apogée et qu'aucune autre progression ne sera observée dans son jeu. Ces critiques ont été formulées après l'échec de l'équipe nationale d'Angleterre lors d'un tournoi majeur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à Sports Uncensored, Souness a qualifié Declan Rice et son coéquipier Elliot Anderson de joueurs techniquement limités. Selon l'expert, ces deux joueurs ne font que recycler le ballon sur le terrain, mais sont incapables de réaliser des actions créatives posant un réel danger à l'adversaire. Le style de jeu de Rice, en particulier, a été jugé non conforme aux exigences du football moderne.

Comparaison avec Rodri

Pour étayer ses propos, Graeme Souness a pris l'exemple de la star de l'équipe d'Espagne et de Manchester City, Rodri. Selon lui, Rodri est l'opposé total de Declan Rice. Rodri prouve qu'il est le meilleur milieu défensif du monde grâce à sa vision du jeu, son choix de passes et son soutien à l'attaque.

"Même lorsque l'Espagne mène au score, Rodri continue de se projeter vers l'avant. Il ne se contente pas de passer le ballon latéralement ou en retrait, il assure l'animation offensive de son équipe. Declan Rice et Anderson sont bien en retard à ce niveau", a ajouté Souness. Selon lui, le jeu de Rice manque de décisions imprévisibles et de créativité.

Pas un milieu de terrain, mais un défenseur

Il est intéressant de noter que Souness a souligné que la position la plus appropriée pour Declan Rice n'est pas le milieu de terrain, mais la défense centrale. Bien que l'expert ait salué la condition physique, la discipline et l'attitude du joueur, il a exprimé des doutes sur le fait qu'il soit un "milieu de terrain de classe mondiale".

"On ne peut pas critiquer son attitude, son athlétisme et son dévouement de la première à la dernière minute. Mais ce n'est pas un joueur créatif. Je pense qu'il aurait pu être un bon défenseur central, car au milieu de terrain, il manque de créativité", déclare le spécialiste.

Pour rappel, Declan Rice est l'un des joueurs clés d'Arsenal depuis la saison dernière et au sein de l'équipe nationale. Cependant, de telles déclarations de la part d'experts expérimentés comme Souness suscitent naturellement de grands débats au sein de la communauté footballistique. Pour l'instant, le joueur lui-même ou le staff technique d'Arsenal n'ont pas réagi à ces critiques.

ArsenalDeclan RiceAngleterreFootballGraeme Souness
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pep Guardiola explique ouvertement pourquoi il s'est éloigné du football...Pep Guardiola explique ouvertement pourquoi il s'est éloigné du football...Aujourd'hui, 17:50Le PSG fixe un prix inattendu pour Bradley BarcolaLe PSG fixe un prix inattendu pour Bradley BarcolaAujourd'hui, 17:47Vozinha fait des déclarations inattendues sur Messi et Yamal avant la finaleVozinha fait des déclarations inattendues sur Messi et Yamal avant la finaleAujourd'hui, 17:44Jude Bellingham partage le poème de son chauffeur après la défaite en demi-finale de la Coupe du MondeJude Bellingham partage le poème de son chauffeur après la défaite en demi-finale de la Coupe du MondeAujourd'hui, 17:30Le billet le moins cher pour la finale entre l'Espagne et l'Argentine dépasse les 8 000 dollarsLe billet le moins cher pour la finale entre l'Espagne et l'Argentine dépasse les 8 000 dollarsAujourd'hui, 17:21Grands changements à Arsenal : le transfert de Bruno Guimaraes affectera-t-il l'avenir d'Odegaard ?Grands changements à Arsenal : le transfert de Bruno Guimaraes affectera-t-il l'avenir d'Odegaard ?Aujourd'hui, 16:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football