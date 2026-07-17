Graeme Souness critique sévèrement Declan Rice : il ne progressera plus

L'expert renommé du monde du football et légende de Liverpool, Graeme Souness, a exprimé des opinions inattendues et très critiques sur le milieu de terrain de l'Angleterre et d'Arsenal, Declan Rice. Souness affirme que le joueur de 27 ans a atteint son apogée et qu'aucune autre progression ne sera observée dans son jeu. Ces critiques ont été formulées après l'échec de l'équipe nationale d'Angleterre lors d'un tournoi majeur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à Sports Uncensored, Souness a qualifié Declan Rice et son coéquipier Elliot Anderson de joueurs techniquement limités. Selon l'expert, ces deux joueurs ne font que recycler le ballon sur le terrain, mais sont incapables de réaliser des actions créatives posant un réel danger à l'adversaire. Le style de jeu de Rice, en particulier, a été jugé non conforme aux exigences du football moderne.

Comparaison avec Rodri

Pour étayer ses propos, Graeme Souness a pris l'exemple de la star de l'équipe d'Espagne et de Manchester City, Rodri. Selon lui, Rodri est l'opposé total de Declan Rice. Rodri prouve qu'il est le meilleur milieu défensif du monde grâce à sa vision du jeu, son choix de passes et son soutien à l'attaque.

"Même lorsque l'Espagne mène au score, Rodri continue de se projeter vers l'avant. Il ne se contente pas de passer le ballon latéralement ou en retrait, il assure l'animation offensive de son équipe. Declan Rice et Anderson sont bien en retard à ce niveau", a ajouté Souness. Selon lui, le jeu de Rice manque de décisions imprévisibles et de créativité.

Pas un milieu de terrain, mais un défenseur

Il est intéressant de noter que Souness a souligné que la position la plus appropriée pour Declan Rice n'est pas le milieu de terrain, mais la défense centrale. Bien que l'expert ait salué la condition physique, la discipline et l'attitude du joueur, il a exprimé des doutes sur le fait qu'il soit un "milieu de terrain de classe mondiale".

"On ne peut pas critiquer son attitude, son athlétisme et son dévouement de la première à la dernière minute. Mais ce n'est pas un joueur créatif. Je pense qu'il aurait pu être un bon défenseur central, car au milieu de terrain, il manque de créativité", déclare le spécialiste.

Pour rappel, Declan Rice est l'un des joueurs clés d'Arsenal depuis la saison dernière et au sein de l'équipe nationale. Cependant, de telles déclarations de la part d'experts expérimentés comme Souness suscitent naturellement de grands débats au sein de la communauté footballistique. Pour l'instant, le joueur lui-même ou le staff technique d'Arsenal n'ont pas réagi à ces critiques.