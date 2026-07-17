Grands changements à Arsenal : le transfert de Bruno Guimaraes affectera-t-il l'avenir d'Odegaard ?

Après une campagne réussie la saison dernière, Arsenal cherche à renforcer davantage son effectif. L'entraîneur Mikel Arteta envisage la signature de la star de Newcastle United, Bruno Guimaraes, pour renouveler le milieu de terrain et apporter une énergie supplémentaire à l'équipe. Ce transfert pourrait influencer non seulement les finances, mais aussi la hiérarchie tactique des leaders actuels de l'équipe, selon Goal.com rapporte.

Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien joueur d'Arsenal, Jeremie Aliadiere, a évoqué comment l'arrivée du milieu de terrain brésilien pourrait bouleverser la hiérarchie interne. Selon lui, l'arrivée d'un joueur de haut niveau comme Bruno Guimaraes obligerait à revoir les rôles de joueurs comme Martin Odegaard et Declan Rice sur le terrain. Des décisions inattendues concernant le brassard de capitaine ne sont même pas exclues.

Concurrence au milieu de terrain et changements tactiques

Actuellement, Declan Rice et Martin Odegaard sont les figures centrales du milieu de terrain d'Arsenal. Cependant, si le transfert de Bruno Guimaraes se concrétise, la manière dont Mikel Arteta organisera son trio de milieux reste une grande question. Aliadiere souligne que le Brésilien est très actif tant dans les tâches défensives qu'offensives, ce qui pourrait menacer la place de Martin Odegaard.

Parallèlement, de jeunes talents comme Myles Lewis-Skelly trouvent leur place dans l'équipe. L'intérêt pour des joueurs comme Eberechi Eze suggère que le club londonien pourrait aligner un milieu de terrain totalement remanié la saison prochaine. Cela intensifiera la concurrence, pouvant mener au départ de certains cadres ou à leur relégation sur le banc.

Concernant le prix, Newcastle United ne compte pas laisser partir son leader à bas prix. On estime que le transfert de Bruno Guimaraes pourrait coûter entre 80 et 100 millions de livres sterling. Ce serait un investissement record pour Arsenal, et la direction doit analyser tous les risques avant de dépenser une telle somme.

La politique de transfert d'Arsenal intéresse également les fans de football. La Premier League étant l'un des championnats les plus suivis, chaque recrue et chaque changement dans l'effectif des "Gunners" sont au centre de l'attention des supporters. L'arrivée de Bruno Guimaraes propulsera-t-elle l'équipe vers un nouveau palier ou perturbera-t-elle l'équilibre interne ? Seul le temps nous le dira.