Geely présente le premier groupe motopropulseur électrique 16-en-1 au monde : une efficacité record

Le géant automobile chinois Geely a franchi une étape révolutionnaire dans l'industrie des véhicules électriques en dévoilant le système de propulsion électrique intelligent Thunder, le premier au monde au format 16-en-1. Développée par sa filiale InfiMotion, cette technologie impressionne les experts du secteur avec son rendement énergétique record de 93,8 %. Ce chiffre est nettement supérieur à tous les analogues actuellement disponibles sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Le système Thunder combine 12 fonctions matérielles et 4 capacités logicielles. Selon ixbt.com, le système comprend le moteur, le réducteur, le convertisseur DCDC, l'ordinateur de bord, l'unité de distribution d'énergie et divers modules de contrôle (VCU, TMS, HBMS). Grâce à ce haut niveau d'intégration, plus de 180 composants superflus ont été éliminés, permettant de réduire le poids total de l'appareil à 75 kilogrammes.

Supériorité technologique et compacité

Le nouveau système est non seulement léger, mais aussi très compact. Le boîtier est fabriqué en alliage de magnésium et sa hauteur verticale ne dépasse pas 325 millimètres. Cela permet de créer 28 litres d'espace supplémentaire dans le coffre des véhicules électriques. De plus, la quantité de câblage haute tension a été réduite de 30 % et celle du câblage basse tension de 15 %, ce qui a un impact positif sur les coûts de production et la sécurité.

Le système Thunder est basé sur une plateforme haute tension de 800 V et utilise la technologie One-Chip. Cette solution a permis de réduire le temps de latence de transmission des signaux de contrôle de 40 millisecondes en moyenne à seulement 2 millisecondes. En conséquence, la réactivité du véhicule électrique aux commandes du conducteur et la précision de la conduite ont été considérablement améliorées.

Efficacité énergétique et intelligence artificielle

Lors des tests, un véhicule équipé de ce système a établi un record absolu en consommant seulement 8,2 kWh aux 100 kilomètres. Selon le cycle CLTC, plus proche des conditions réelles, ce chiffre est de 10,7 kWh. Les principaux avantages du système sont les suivants :

Optimisation de la consommation d'énergie grâce à des algorithmes d'IA ;

Capacité à récupérer l'énergie thermique à basse température (jusqu'à -18 °C) ;

Économie de plus de 40 % de l'énergie utilisée pour le chauffage de l'habitacle ;

Maintien de l'efficacité du moteur à haute vitesse.

Pour des régions aux climats variables, la capacité de ce système à économiser l'énergie en hiver est cruciale. Il est bien connu que le froid réduit considérablement l'autonomie des véhicules électriques, et la solution de Geely vise à résoudre ce problème.

Le nouveau système Thunder 16-en-1 devrait faire ses débuts sur le modèle Geely Galaxy TT. Avec l'introduction de cette technologie dans la production de masse, les véhicules électriques deviendront plus légers, plus économes et plus dynamiques, renforçant ainsi la compétitivité de la marque sur le marché mondial.