Un robot impressionnant par ses mouvements acrobatiques a été dévoilé (vidéo)

L'entreprise chinoise Booster Robotics, connue pour son célèbre robot humanoïde T1, vient de présenter une nouvelle génération de robot humanoïde aux capacités acrobatiques améliorées.

Il est rapporté que le nouveau modèle est capable d'exécuter des mouvements complexes avec précision et sans perdre l'équilibre. Le robot se distingue des versions précédentes par sa capacité à sauter, courir et effectuer diverses manœuvres acrobatiques avec succès.

Les experts soulignent que cette innovation constitue une étape importante dans le développement de la technologie des robots humanoïdes, avec des applications attendues dans l'industrie, les services et les opérations de sauvetage à l'avenir.