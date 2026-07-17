Huawei établit un record sur le marché des smartphones pliables : la série Pura X dépasse les attentes

Le géant technologique chinois Huawei a fait sensation sur le marché avec sa nouvelle génération de smartphones pliables. Les modèles Pura X et Pura X Max de l'entreprise ont largement dépassé les prévisions initiales du fabricant en termes de ventes, renforçant ainsi le leadership de la marque sur ce segment. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les dernières informations fournies par l'insider Digital Chat Station, Huawei a vendu 1,54 million d'unités du modèle Pura X et environ 580 000 unités de sa version plus grande, le Pura X Max. Ces chiffres confèrent à Huawei un avantage considérable sur le marché des appareils pliables, alors même que le projet iPhone Fold d'Apple n'a pas encore été officiellement présenté.

Un fort intérêt pour le segment premium

Les analyses montrent que les consommateurs s'intéressent non seulement aux modèles standard, mais aussi aux versions les plus coûteuses des appareils. En particulier, l'édition spéciale du Pura X Max, appelée Collector's Edition, a représenté une part significative des ventes totales, soit près de 198 500 unités. Cela confirme que les utilisateurs sont prêts à payer pour un design innovant et de l'exclusivité malgré le prix élevé.

Il convient de noter que le Pura X Max s'est vendu à 343 700 exemplaires dès son premier mois de commercialisation, battant tous les records des précédents smartphones pliables de l'histoire de Huawei. L'intérêt pour les appareils Huawei reste traditionnellement élevé, et de tels facteurs de forme innovants attirent sans aucun doute l'attention des passionnés de technologie.

Plans futurs et nouveaux modèles

Encouragée par ce succès, la direction de Huawei vise à développer davantage cette gamme. Il est rapporté qu'en 2025, des versions mises à jour et encore plus perfectionnées des modèles Pura X et Pura X Max seront présentées. Cela témoigne de l'intention de l'entreprise de renforcer sa position dans la lutte contre Samsung et d'autres concurrents.

Actuellement, le marché des smartphones pliables connaît une croissance rapide et Huawei se distingue dans cette course grâce à son système d'exploitation propriétaire et ses solutions matérielles. Alors que les rumeurs sur l'iPhone Fold persistent, la marque chinoise a déjà réussi à gagner la confiance de millions d'utilisateurs.

Selon les données d'ixbt.com, le succès de la série Pura X montre que la demande pour de nouvelles solutions de design dans l'industrie des smartphones est en pleine croissance. Dans les années à venir, les appareils à écran pliable devraient devenir les principaux concurrents des smartphones monoblocs classiques.