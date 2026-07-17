Le billet le moins cher pour la finale entre l'Espagne et l'Argentine dépasse les 8 000 dollars

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Le billet le moins cher pour la finale entre l'Espagne et l'Argentine dépasse les 8 000 dollars

Les prix des billets pour la finale de la Coupe du Monde ont atteint des sommets. Le billet le moins cher pour le match décisif attendu entre l'Espagne et l'Argentine se vendrait à 8 100 dollars.

Selon les informations, le prix des places VIP est estimé entre 180 000 et 257 000 dollars. Les prix les plus élevés ont atteint jusqu'à 260 000 dollars.

Pour des sièges de confort moyen, les prix ont grimpé entre 32 000 et 90 000 dollars. Cela démontre une demande extrêmement forte pour ce match final.

Les places avec visibilité limitée dans le stade, y compris celles situées derrière le tableau d'affichage, ne sont pas bon marché non plus. Ces billets se vendent autour de 8 100 dollars.

L'Espagne et l'Argentine devraient s'affronter en finale. Les deux équipes sont au centre de l'attention des supporters avant ce match décisif.

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Nodirbek Razzokov
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