Le dialogue entre Yulduz Usmonova et le Président devient viral sur les réseaux sociaux (vidéo)

Le dialogue entre Yulduz Usmonova et le Président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, lors d'une cérémonie de remise de prix aux artistes, fait l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

Prenant la parole, Usmonova a exprimé sa gratitude pour l'attention portée par l'État tout en abordant certains problèmes. Elle a souligné que certains artistes recevant des titres chaque année s'éloignent ensuite de leur travail créatif.

« Ces titres devraient encourager, motiver et inciter les artistes à servir le peuple. Si vous avez vécu de l'art, vous devez travailler. L'État n'a jamais lésiné sur les moyens pour l'art, et maintenant nous devons répondre de manière appropriée », a déclaré la chanteuse.

Elle a également souligné la nécessité de renforcer les traditions maître-disciple et pour les artistes de travailler en harmonie avec la société et l'État.

Le Président Mirziyoyev, quant à lui, a hautement salué les remarques sincères et audacieuses de Yulduz Usmonova.

« Yulduz Usmonova a soulevé de nombreuses questions importantes. Son assiduité, sa confiance en elle et sa réputation auprès du peuple méritent une attention particulière. Si tous les artistes travaillaient comme vous, il y aurait des concerts, des films et des résultats », a déclaré le chef de l'État.

À la fin de la rencontre, le président a souhaité du succès aux artistes et a réaffirmé que leur travail est essentiel pour le développement du pays.