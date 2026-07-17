200 000 dollars et 4 kg d'or saisis au domicile du vice-ministre irakien du Pétrole

·4·Monde
200 000 dollars et 4 kg d'or saisis au domicile du vice-ministre irakien du Pétrole

Dans le cadre d'une vaste affaire de corruption en Irak, une perquisition a été menée au domicile du vice-ministre du Pétrole, Adnan al-Jamili. De l'argent liquide, de l'or et d'autres objets de valeur ont été découverts.

Il a été rapporté que 25 millions de dinars irakiens, 200 000 dollars américains, 4 kilogrammes d'or et divers bijoux ont été confisqués au domicile.

Selon l'enquête, al-Jamili aurait mis en place un système de détournement de fonds publics à grande échelle. Il est également accusé d'avoir agi comme intermédiaire pour le compte de plusieurs hauts fonctionnaires.

D'importantes richesses avaient déjà été saisies dans cette affaire. Au cours de l'enquête, il a été révélé que 107 millions de dollars et 375 kilogrammes d'or avaient été récupérés aux domiciles d'al-Jamili et de ses complices.

L'enquête sur cette affaire de corruption est actuellement en cours.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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