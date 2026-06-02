Rayhon devrait bientôt présenter sa nouvelle chanson

Rayhon Ganiyeva a partagé une nouvelle créative avec ses fans via sa page Instagram. La chanteuse a annoncé qu'elle présenterait bientôt une nouvelle chanson.

Le nouveau morceau s'intitule « No stress » et devrait sortir le 5 juin. Le titre suggère que la chanson aura une ambiance légère et positive, fidèle à son style moderne.

Les fans ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'intérêt, laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup expriment leur impatience de découvrir le nouveau style et l'approche créative de Rayhon.