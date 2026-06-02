Lola réapparaît sur les réseaux sociaux : Spécial pour ceux qui lui manquaient

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Lola réapparaît sur les réseaux sociaux : Spécial pour ceux qui lui manquaient

La chanteuse Lola, qui n'avait presque pas donné d'informations sur ses activités créatives depuis un certain temps, a réapparu sur Internet. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux suscitent un grand intérêt parmi les fans.

Partagées avec des légendes telles que « Pour ceux qui ont manqué à Lola », les vidéos montrent la chanteuse assistant à des événements. De nombreux fans ont accueilli ces vidéos chaleureusement, écrivant qu'ils souhaitent revoir leur artiste préférée sur scène.

L'actrice Asal Shodieva a également partagé des vidéos de Lola sur sa page de réseau social. Elle y a commenté avec tendresse l'apparence et l'humeur de la chanteuse.

Lola réapparaît sur les réseaux sociaux : Spécial pour ceux qui lui manquaient

Les fans estiment que Lola a conservé son élégance, sa joie de vivre et sa belle image, comme toujours. Cependant, aucune information officielle n'a encore été communiquée concernant le retour de la chanteuse à ses activités créatives ou ses nouveaux projets.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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