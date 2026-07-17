Arrestation d'un individu ayant volé des cryptomonnaies via de faux jeux sur Steam

Le FBI a arrêté Zyaire Wilkins, un résident de Floride âgé de 21 ans, pour avoir publié des jeux vidéo frauduleux contenant des logiciels malveillants sur Steam afin de vider les portefeuilles de cryptomonnaies des utilisateurs. Ce stratagème a compromis les données personnelles et les fonds de milliers de joueurs, rapporte Techcrunch.com. rapporte .

Selon le parquet, Wilkins et ses complices ont publié au cours des deux dernières années plusieurs jeux sur le magasin Steam sous des noms tels que BlockBlasters, Dashverse, Lampy, Lunara et PirateFi. Bien qu'ils semblent légitimes et sûrs, ces jeux installaient secrètement des virus sur l'ordinateur de l'utilisateur pour voler des mots de passe et d'autres données sensibles.

Plus de 8 000 victimes et des centaines de milliers de dollars de préjudice

D'après l'enquête du FBI, les appareils de près de 8 000 utilisateurs ont été infectés par ces logiciels malveillants. Les criminels ont réussi à accéder à au moins 80 portefeuilles de cryptomonnaies, dérobant un total de plus de 220 000 dollars. Selon ixbt.com, le groupe faisait activement la promotion de ses « produits » sur des réseaux sociaux comme Discord, LinkedIn et Telegram.

Fait intéressant, les criminels ont créé les jeux avec une telle habileté que les utilisateurs pouvaient les télécharger et y jouer normalement, ce qui a permis au code malveillant de rester indétecté pendant longtemps. Cependant, Valve, propriétaire de Steam, a détecté une activité suspecte et a supprimé PirateFi ainsi que plusieurs autres jeux de la plateforme l'année dernière.

Sur la piste du crime : le service UberEats a permis l'identification

Les enquêteurs ont utilisé des technologies modernes pour remonter la piste. Le FBI a identifié un compte spécifique où circulaient les cryptomonnaies volées et a constaté qu'il servait à acheter des cartes-cadeaux pour des services comme UberEats. Suite à une requête envoyée à Uber, il a été révélé que ces cartes étaient utilisées pour des livraisons de repas à des adresses appartenant à Wilkins, connu en ligne sous le pseudonyme « Sibel.eth ».

Lors de la perquisition au domicile de Wilkins, son MacBook, ses smartphones et ses portefeuilles numériques ont été saisis. Lui et ses complices font désormais face à des accusations de piratage et de fraude. Cet incident sert d'avertissement sérieux pour les joueurs et les détenteurs de cryptomonnaies, car même sur de grandes plateformes comme Steam, la sécurité n'est pas garantie à 100 %.

Les experts conseillent aux utilisateurs de Steam d'être prudents lors du téléchargement de jeux provenant de développeurs suspects et d'utiliser des systèmes d'authentification à deux facteurs. Les spécialistes de la cybersécurité recommandent également de ne pas télécharger de jeux via des liens provenant de sources inconnues.