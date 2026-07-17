Gonzalo García impressionne Mourinho : la décision est déjà prise

L'attaquant du Real Madrid, Gonzalo García, a attiré l'attention de ses coéquipiers et du staff technique dès les premiers jours de la préparation d'avant-saison. La condition physique du joueur de 22 ans a fait une impression encore plus forte que prévu au sein du club.

Désormais, l'objectif principal de l'attaquant espagnol est de faire ses preuves auprès du nouvel entraîneur José Mourinho pour rester dans l'effectif du Real.

De retour à l'entraînement en excellente forme

Selon les informations de Diario AS, Gonzalo García est arrivé à la préparation d'avant-saison dans une condition physique optimale.

Le joueur a impressionné non seulement le staff technique, mais aussi ses coéquipiers par son activité, son endurance et sa préparation de haut niveau lors des séances d'entraînement.

Le jeune attaquant montre ainsi qu'il est prêt à se battre sérieusement pour une place dans le onze de départ avant la nouvelle saison.

L'objectif principal de García est clair

L'attaquant de 22 ans ne souhaite pas quitter le Real Madrid. Il prévoit de rester dans l'équipe et de prouver sa valeur à José Mourinho.

La préparation d'avant-saison pourrait s'avérer décisive pour García. C'est en effet durant cette période qu'il a l'opportunité de gagner la confiance de l'entraîneur et d'obtenir une place dans l'effectif pour la nouvelle saison.

Il était la doublure de Mbappé la saison dernière

La saison dernière, Gonzalo García n'a pas bénéficié d'un temps de jeu régulier avec l'équipe première du Real.

Il était davantage considéré comme Kylian Mbappéune option de remplacement, et ses opportunités d'entrer en jeu étaient limitées.

Malgré cela, le joueur démontre à l'entraînement qu'il est prêt à rester au club et à affronter la concurrence en attaque.

Mourinho s'est opposé à sa vente

Selon les rapports, José Mourinho, qui a pris les rênes du Real Madrid en juin, s'est déjà opposé à une éventuelle vente de Gonzalo García.

Le technicien portugais estime que le jeune attaquant sera nécessaire à l'équipe pour la saison à venir.

Cette décision pourrait ouvrir une nouvelle opportunité pour García de s'imposer. Tout dépend désormais de ses performances lors de la préparation et de sa capacité à justifier la confiance de Mourinho.