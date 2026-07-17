Linus Torvalds et l'IA : le fondateur de Linux répond fermement aux critiques

Linus Torvalds, fondateur du système d'exploitation Linux, a réagi de manière inattendue et tranchante aux membres de la communauté qui s'opposent à l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle (IA) dans le processus de développement. En tant que responsable principal du projet, il a fermement souligné que Linux ne deviendrait jamais une plateforme anti-IA. Cette déclaration de Torvalds a suscité de grands débats dans le monde du logiciel open source. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans les échanges officiels entre développeurs, Torvalds a invité ceux qui tentent d'interdire les outils d'IA à quitter le projet ou à créer leur propre branche (fork). Selon lui, Linux ne doit pas cesser de se développer et renoncer aux technologies modernes serait une erreur. « Si vous n'aimez pas l'IA, allez-y, créez votre propre version fork ou partez simplement », a-t-il déclaré.

L'intelligence artificielle n'est qu'un nouvel outil

Torvalds considère l'intelligence artificielle comme un outil de travail supplémentaire pour le développeur. Bien qu'il ait qualifié il y a un an 90 % du battage médiatique dans ce domaine de marketing, il reconnaît aujourd'hui que les avantages pratiques de la technologie sont évidents. À son avis, les grands modèles de langage comme ChatGPT ne sont pas encore parfaits et peuvent parfois multiplier les erreurs, mais ils sont très efficaces pour aider à trouver de réels défauts dans le code.

Greg Kroah-Hartman, responsable de la branche stable du noyau Linux, a également soutenu l'opinion de Torvalds. Selon ses observations, la qualité des rapports d'erreurs et des analyses de code générés à l'aide de l'intelligence artificielle a considérablement augmenté ces derniers mois. Cela contribue à accélérer le rythme d'amélioration du projet.

Linux en Rust et une réponse inattendue

Quelques jours après la déclaration de Torvalds, un projet symbolique unique est apparu sur Internet. Un étudiant de l'Université de Pékin, sous le pseudonyme de Poseidon, a réécrit entièrement le noyau Linux 0.11 en langage de programmation Rust . Il est intéressant de noter qu'il a été révélé que l'aide de l'intelligence artificielle a également été utilisée pour recréer cette version historique du noyau sortie en 1991.

Selon ixbt.com, ce projet contient plus de 47 000 lignes de code. Sur ce total, 15 000 lignes concernent directement le noyau, le reste étant constitué des bibliothèques et utilitaires de l'époque. L'auteur du projet a non seulement copié le code, mais a également fait revivre tout le premier système Linux en Rust. Cette expérience a été accueillie différemment au sein de la communauté : certains l'ont qualifiée de perte de temps, tandis que d'autres l'ont jugée très utile sur le plan pédagogique.

Cette nouvelle est également importante pour les développeurs et les professionnels de l'IT, car l'intégration du langage Rust dans le noyau Linux et l'arrivée des outils d'IA sont des tendances mondiales. La détermination de Torvalds montre que même les systèmes considérés comme les plus conservateurs ne veulent pas rester à l'écart de la révolution technologique. Il y a 35 ans, Linus Torvalds a créé Linux « juste pour le plaisir » (Just for Fun), et aujourd'hui, la nouvelle génération reproduit cela avec l'aide de l'IA et de Rust.