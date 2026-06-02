Le film d'un blogueur de 26 ans tourné en 20 jours rapporte 100 millions de dollars

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Le film d'un blogueur de 26 ans tourné en 20 jours rapporte 100 millions de dollars
Le film d'un blogueur de 26 ans tourné en 20 jours rapporte 100 millions de dollars
Le blogueur de 26 ans Curry Barker est devenu l'une des révélations les plus brillantes d'Hollywood. Son film d'horreur à petit budget, « Obsession », a connu un succès mondial inattendu, rapportant plus de 100 millions de dollars au box-office.
Selon Box Office Mojo, le film a coûté environ 1 million de dollars à produire. Il est remarquable que le tournage ait été terminé en seulement 20 jours. Malgré cela, le projet est devenu l'un des films les plus rentables et les plus commentés de l'année.
La première mondiale du film a eu lieu au Festival international du film de Toronto. Après la première, Focus Features a acquis les droits de distribution. Plus tard, le célèbre studio Blumhouse a rejoint le processus de sortie, contribuant à ce que le film atteigne un large public.
« Obsession » suit un jeune homme nommé Bear, amoureux depuis longtemps de la belle Nikki, qui rêve de conquérir son cœur. Un jour, Bear trouve une mystérieuse baguette magique dans une boutique ésotérique et souhaite que Nikki l'aime plus que quiconque.
Le vœu se réalise, mais les événements prennent une tournure inattendue et terrifiante. En conséquence, son rêve d'amour entraîne des conséquences sombres et dangereuses.
Les critiques de cinéma soulignent que l'idée originale, l'intrigue intense et l'approche unique du jeune réalisateur ont largement contribué au succès du film. Après ce résultat, Curry Barker est devenu l'un des réalisateurs prometteurs les plus recherchés d'Hollywood.
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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