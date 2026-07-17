Cucurella annonce une décision inattendue avant la finale

Le défenseur de l'équipe nationale d'Espagne, Marc Cucurella, a fait une déclaration surprenante sur son avenir avant la finale de la Coupe du Monde 2026. Le joueur a exprimé sa volonté de mettre fin à sa carrière internationale dès le lendemain d'une éventuelle victoire contre l'Argentine.

Selon lui, après avoir remporté le Championnat d'Europe et la Coupe du Monde, il n'y aura plus d'objectif plus grand à atteindre avec l'équipe nationale.

« Le lendemain, j'appellerai de la Fuente »

La publication The Touchline a rapporté les propos de Cucurella.

« Si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, le lendemain, j'appellerai Luis de la Fuente et je mettrai fin à ma carrière en équipe nationale », a déclaré le défenseur.

Le joueur a justifié cette décision par les succès obtenus avec l'équipe nationale et l'opportunité historique qui se présente.

Deux trophées majeurs en deux ans

L'équipe nationale d'Espagne a remporté le Championnat d'Europe 2024. Désormais, l'équipe a la possibilité de remporter la Coupe du Monde deux ans plus tard.

« Après avoir gagné l'Euro 2024, puis la Coupe du Monde, il est difficile de rêver de quelque chose de plus grand », a ajouté Cucurella.

Si l'Espagne remporte la finale, le défenseur pourrait terminer sa carrière internationale au sommet.

L'Espagne affronte l'Argentine en finale

Le match décisif de la Coupe du Monde 2026 opposera les équipes nationales d'Espagne et d'Argentine.

La rencontre aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium d'East Rutherford, aux États-Unis. Le coup d'envoi est prévu à 00h00 heure de Tachkent.

D'un côté, l'Espagne s'appuyant sur sa nouvelle génération, et de l'autre, l'Argentine, championne du monde en titre.

La finale pourrait être le dernier match de Cucurella

Si l'Espagne remporte la Coupe du Monde, la finale contre l'Argentine pourrait être le dernier match de Cucurella en équipe nationale.

Cependant, pour cela, les Espagnols Lionel Messi doivent franchir l'obstacle de l'Argentine menée par. Ainsi, le sort de la plus grande décision de la carrière du joueur dépend d'une seule finale.