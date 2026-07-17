Urgent : Zinédine Zidane devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France

Une ère majeure du football français touche à sa fin et une nouvelle commence. Le légendaire joueur et entraîneur Zinédine Zidane devrait être nommé nouveau sélectionneur de l'équipe de France dans les prochains jours. C'est ce qu'a rapporté le célèbre insider et expert en football Fabrizio Romano.

Zamin.uz présente les détails de cette nomination majeure dans le football mondial et les raisons des changements attendus au sein de l'équipe de France.

Contrat prêt : Zidane n'attendait que la France

Selon les informations de l'insider, Zinédine Zidane, âgé de 53 ans, a déjà convenu de toutes les conditions du contrat avec la Fédération Française de Football. Il a même déjà constitué son staff technique.

L'annonce officielle et la signature du contrat auront lieu dans les prochains jours, après que l'actuel sélectionneur Didier Deschamps aura officiellement quitté son poste.

Fait important : Zidane visait à attendre une offre de l'équipe de France depuis plusieurs mois. C'est pourquoi il a fermement rejeté plusieurs offres attractives de grands clubs mondiaux et d'autres sélections nationales au cours de cette période.

Quelle est la raison du départ de Deschamps ?

Didier Deschamps dirigeait l'équipe de France depuis exactement 14 ans, soit depuis 2012. Cependant, la récente Coupe du Monde 2026 a été sa dernière compétition.

Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde qui s'est déroulée le 14 juillet dernier à Arlington (États-Unis), l'équipe de France a perdu contre l'Espagne sur le score de 0:2, manquant ainsi la qualification pour la finale. Cet échec a accéléré le départ de Deschamps.

Les résultats d'entraîneur de deux légendes : quels sont leurs palmarès ?

Comparons les succès obtenus jusqu'à présent par l'entraîneur le plus ancien et le plus titré de l'histoire de la France et par le nouveau sauveur qui prend les rênes :

Entraîneur Trophées et résultats Équipes dirigées Didier Deschamps Champion du monde (2018), vainqueur de la Ligue des Nations, finaliste de la Coupe du Monde 2022 et de l'Euro 2016 Équipe de France (2012–2026) Zinédine Zidane Vainqueur de la Ligue des Champions 3 fois consécutives, 2 fois champion d'Espagne, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne Real Madrid (Espagne)

Comme vous pouvez le constater, bien que Zidane n'ait entraîné que le Real Madrid jusqu'à présent, il y a obtenu des résultats phénoménaux et inégalés. Désormais, il prendra les commandes d'une sélection nationale pour la première fois de sa carrière.

Les fans et les experts sont convaincus que l'arrivée de Zidane apportera une nouvelle énergie et une motivation supplémentaire à l'équipe de France, notamment pour élever le niveau de jeu de la star de l'équipe, Kylian Mbappé et des autres stars à un nouveau palier.