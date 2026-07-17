La tactique de Zidane : comment les secrets du Real Madrid fonctionnent-ils en équipe de France ?

Zinédine Zidane est l'un des entraîneurs les plus fascinants et uniques du football mondial. Contrairement à Pep Guardiola, il n'est pas lié à un style géométrique rigide, ni à un système défensif strict comme Antonio Conte. Le secret du succès de Zidane repose sur deux piliers : un pragmatisme tactique de très haut niveau (flexibilité) et une atmosphère psychologique parfaite dans le vestiaire.

Zamin.uz propose une analyse des styles tactiques utilisés par la légende française au Real Madrid et de la manière dont il pourrait s'entendre avec les stars de l'équipe de France, notamment Kylian Mbappé .

Le style tactique auReal Madrid : l'effet « caméléon »

Lors de son passage au Real, les médias critiquaient souvent Zidane en disant qu'il n'avait « pas de tactique, juste de la chance ». Mais gagner trois Ligues des Champions consécutives ne relève pas du hasard. Zidane est un entraîneur capable d'adapter son équipe à n'importe quel schéma en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire.

Diversité des styles : À l'époque où le trio « BBC » (Bale, Benzema, Cristiano) brillait, il utilisait le traditionnel 4-3-3 . Après la blessure de Gareth Bale, il a immédiatement transformé le système en 4-3-1-2 (« losange ») , donnant à Isco un rôle de créateur libre. En cas de besoin, il a également parfaitement su utiliser le schéma défensif 4-4-2 .

Domination des couloirs : Zidane donnait une liberté offensive totale à ses latéraux comme Marcelo et Dani Carvajal. L'équipe contrôlait le ballon au milieu de terrain via Kroos et Modrić, et lorsque la défense adverse se resserrait, les attaques étaient conclues par des centres aériens.

Liberté au milieu de terrain : Il ne limite pas les joueurs dans des cadres mathématiques rigides. Il offre une liberté créative, surtout aux milieux et aux attaquants, pour qu'ils puissent exprimer leur talent autour de la surface adverse.

L'art de gérer les stars : Aura et respect infini

L'équipe de France est historiquement connue pour ses tensions internes, ses guerres d'ego et ses conflits de vestiaire (il suffit de se souvenir des championnats d'Europe 1998, 2010 et même 2021). Didier Deschamps a réussi à stabiliser cet environnement, mais Zidane possède une « arme » d'un tout autre niveau.

L'atout majeur de l'entraîneur : il est Zinédine Zidane. Les joueurs sentent qu'ils n'ont pas seulement un entraîneur devant eux, mais leur idole d'enfance, la plus grande légende de l'histoire du football et un champion du monde. Face à son statut, n'importe quelle star est obligée de mettre son ego de côté.

Les principales méthodes de gestion des stars de Zidane sont les suivantes :

L'exemple de Cristiano Ronaldo : Ronaldo voulait jouer 90 minutes à chaque match. Zidane a été le seul capable de le convaincre de se reposer lors de certains matchs de championnat pour préserver ses forces pour les moments cruciaux (finales de LDC). Il y est parvenu non par des ordres, mais par une discussion amicale et un respect mutuel.

La transformation de Karim Benzema : C'est la confiance de Zidane qui a protégé Benzema des critiques pendant des années et l'a propulsé au rang de meilleur numéro 9 du monde et lauréat du Ballon d'Or.

Le tandem Mbappé-Zidane : à quoi ressemblera la nouvelle France ?

Pour Kylian Mbappé, capitaine et star actuelle de l'équipe de France, l'arrivée de Zidane serait un scénario idéal.

Mbappé n'a jamais caché qu'il a grandi en admirant Zidane et que les murs de sa chambre étaient tapissés de photos de Zizou. De plus, Mbappé défend désormais les couleurs du Real Madrid, club cher au cœur de Zidane.

Alors que sous Deschamps, la France jouait souvent un football prudent et défensif, sous Zidane, Mbappé et les autres stars offensives (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola) bénéficieraient d'une plus grande liberté créative. On s'attend à ce que Zidane ne limite pas Mbappé au couloir gauche, mais lui donne un rôle de « free roam » en attaque, ce qui augmenterait encore l'efficacité de Kylian.