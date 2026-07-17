Xiaomi présente une nouvelle caméra intelligente sans fil ni connexion réseau

Le géant technologique chinois Xiaomi a dévoilé son nouveau produit : la caméra intelligente Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition. Contrairement aux caméras de sécurité traditionnelles, cet appareil ne nécessite ni raccordement au réseau électrique ni connexion Wi-Fi. Cela en fait une solution idéale pour les maisons de campagne, les chantiers de construction ou les zones reculées dépourvues d'infrastructure Internet. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la principale particularité de la nouvelle caméra est sa compatibilité avec la norme de communication 4G. L'appareil peut accueillir deux cartes SIM et bascule automatiquement entre les réseaux pour maintenir une qualité de connexion stable. Cette fonction garantit la continuité de la vidéosurveillance, particulièrement dans les zones où le signal est faible.

Fonctionnement autonome et énergie solaire

L'appareil est totalement indépendant en termes d'alimentation. Il est équipé d'une batterie de 9900 mAh, permettant une autonomie de plus d'une semaine après une seule charge. Cependant, grâce au panneau solaire de 7,6 W intégré au boîtier, la caméra peut fonctionner presque indéfiniment sans alimentation externe par temps ensoleillé.

Xiaomi n'a fait aucun compromis sur la qualité de l'image. La caméra est dotée de deux objectifs de 5 MP, chacun capable d'enregistrer des vidéos en résolution 3K. Les lentilles avec une ouverture f/1.6 garantissent des images nettes même en basse lumière. La nuit, un système de LED blanches et infrarouges s'active pour éclairer la zone lorsqu'un mouvement est détecté.

Fonctions intelligentes et protection

Les ingénieurs de Xiaomi ont intégré le mode AOV (Always-on Video) à l'appareil. Ce mode réduit la fréquence d'images à une image par seconde en l'absence de mouvement, permettant d'économiser jusqu'à 90 % d'espace de stockage. La caméra dispose également des fonctionnalités suivantes :

Communication audio bidirectionnelle (via microphone et haut-parleur) ;

Stockage des données via cartes microSD ;

Protection contre l'eau et la poussière selon la norme IP66 ;

Connexion à l'écosystème Xiaomi via la technologie Surge Smart Connect.

En matière de sécurité, si la caméra détecte une activité suspecte, elle déclenche immédiatement des signaux sonores et lumineux. Parallèlement, elle envoie une notification instantanée sur l'application Mi Home du smartphone de l'utilisateur, permettant au propriétaire de surveiller la situation depuis n'importe quel endroit du monde.

Actuellement, le nouvel appareil est commercialisé sur le marché chinois à environ 95 dollars. Dans des pays ensoleillés, ces caméras autonomes devraient s'avérer très utiles pour l'agriculture et le secteur privé.