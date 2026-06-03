L'actrice Zarina Yuldosheva au centre de l'attention avec son look unique pour son anniversaire !

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L'actrice Zarina Yuldosheva au centre de l'attention avec son look unique pour son anniversaire !

L'actrice Zarina Yuldosheva a fêté ses 26 ans le 2 juin. L'artiste a célébré son anniversaire entourée de ses proches et amis, partageant des moments de la fête sur ses réseaux sociaux.

Il s'avère que Zarina Yuldosheva a fêté son anniversaire le même jour que l'actrice Durdona Kurbanova. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, où les invités ont adressé leurs vœux sincères aux artistes.

L'actrice est apparue dans une tenue élégante et magnifique lors de la soirée, devenant la véritable reine de l'événement. Les photos montrent également des fleurs et des cadeaux préparés en son honneur.

Fans et collègues félicitent Zarina Yuldosheva pour son anniversaire dans les commentaires, lui souhaitant bonheur, santé et de nouveaux succès créatifs.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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