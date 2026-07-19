Deschamps assume la défaite : « J'ai fait une erreur en première mi-temps »

L'équipe de France a terminé la Coupe du Monde 2026 sans médaille. Menés 0-4 lors du match pour la troisième place contre l'Angleterre, les Français ont entamé une grande remontée, mais se sont finalement inclinés 4-6.

Après la rencontre, Didier Deschamps a assumé la responsabilité de la mauvaise performance en première période. Le sélectionneur a affirmé que l'équipe avait même eu l'occasion d'égaliser.

La France a encaissé quatre buts en première mi-temps

Les Français ont entamé le match de manière extrêmement malheureuse. L'Angleterre a marqué quatre fois en première période, atteignant la pause avec une large avance.

Deschamps a admis que l'équipe n'avait pas réussi à remplir ses objectifs lors des 45 premières minutes.

« La faute m'en revient. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait en première mi-temps », a déclaré l'entraîneur.

Selon lui, la France a réussi à revenir dans le match après la pause en produisant un football caractéristique.

Il y avait une possibilité d'égaliser

En seconde période, la France s'est montrée beaucoup plus offensive et a marqué une série de buts, relançant le suspense.

Deschamps a souligné que son équipe avait eu deux occasions nettes d'égaliser. Cependant, en se projetant trop vers l'avant, les Français ont laissé des espaces en défense.

« Nous savons comment faire, mais cette fois cela n'a pas fonctionné. Nous nous sommes trop découverts », a-t-il ajouté.

L'Angleterre a profité de ses opportunités dans les dernières minutes pour s'imposer 6-4 et remporter la médaille de bronze.

Le match contre l'Espagne a également déçu Deschamps

La France avait perdu 0-2 contre l'Espagne en demi-finale. Selon Deschamps, l'équipe n'avait pas pu montrer son véritable potentiel lors de ce match.

« Nous n'avons pas pu montrer notre football contre l'Espagne. L'adversaire a très bien joué contre nous », a déclaré le technicien.

Bien que les Français soient venus avec l'objectif de remporter le titre, ils ont dû se contenter de la quatrième place.

« C'était un voyage incroyable »

Malgré la défaite, Deschamps a noté qu'il y avait eu beaucoup d'aspects positifs tout au long du tournoi. Il a souligné que la France possède des joueurs à fort potentiel et la possibilité d'obtenir de grands résultats à l'avenir.

« Tout n'est pas mauvais. Nous avons une équipe talentueuse. Pour moi personnellement, c'était un voyage incroyable, huit semaines fantastiques », a confié Deschamps.

En même temps, l'entraîneur n'a pas caché son regret de ne pas avoir pu offrir une autre grande joie aux millions de supporters français.

La France repart sans médaille de la Coupe du Monde 2026, mais la remontée en seconde période contre l'Angleterre a montré que le potentiel de l'équipe reste élevé. La question principale est désormais : cette génération pourra-t-elle exploiter tout son potentiel lors du prochain tournoi majeur ?