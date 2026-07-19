Javohir Ummataliyev met son adversaire KO à Manchester (vidéo)

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Javohir Ummataliyev met son adversaire KO à Manchester (vidéo)

Le boxeur ouzbek Javohir Ummataliyev a remporté une victoire convaincante lors de son deuxième combat sur le ring professionnel. Il a mis KO le Polonais Damian Drabik, champion du monde amateur en titre, au deuxième round.

Cette victoire à Manchester prolonge la série de succès d'Ummataliyev en boxe professionnelle.

Le combat s'est terminé au deuxième round

La soirée de boxe professionnelle s'est déroulée à la Co-op Live Arena de Manchester.

Dans ce combat prévu en six rounds chez les poids mi-lourds, Javohir Ummataliyev affrontait Damian Drabik.

L'athlète ouzbek a pris l'initiative dès le premier round. Au deuxième round, il a porté des coups décisifs à son adversaire, mettant fin au combat avant la limite.

Deuxième victoire sur le ring professionnel

Il s'agissait du deuxième combat de Javohir Ummataliyev en boxe professionnelle. Il avait également remporté son combat de débuts.

Ainsi, le bilan du boxeur ouzbek sur le ring professionnel est désormais de deux combats pour deux victoires.

Le fait qu'Ummataliyev termine son deuxième combat par un KO montre qu'il s'adapte rapidement à cette nouvelle discipline.

De grands espoirs placés dans le champion du monde

Javohir Ummataliyev est connu pour ses succès en boxe amateur. Les premiers pas du champion du monde en titre dans la boxe professionnelle sont également très prometteurs.

Désormais, l'attention se porte sur la date et l'adversaire de son prochain combat. Après ce KO à Manchester, Ummataliyev a prouvé une fois de plus qu'il pouvait devenir un nom sérieux dans la boxe professionnelle.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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